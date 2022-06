Πλημμύρισε αεροπλάνο: Τρόμος για τους επιβάτες σε πτήση της British Airways

Σοκ έπαθαν οι επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης της British Airways, όταν άρχισαν να τρέχουν νερά από την οροφή του αεροσκάφους, ενώ πετούσε προς τις ΗΠΑ. Βίντεο κατέγραψε τις τρομακτικές σκηνές, όταν άρχισε ξαφνικά να… βρέχει εκατοντάδες λίτρα νερού στην καμπίνα του αεροσκάφους Airbus A380 προς τα τέλη της πτήσης BA292 της British Airways από το Χίθροου του Λονδίνου προς την Ουάσιγκτον το περασμένο Σάββατο.

Μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να μαζέψουν τα νερά, ρίχνοντας πετσέτες και κουβέρτες στο πάτωμα για να τα στραγγίξουν, ενώ μια αεροσυνοδός ακούστηκε να ψιθυρίζει: «δεν μπορεί γ@μ.. το μου να συμβαίνει αυτό!» Η British Airways επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στη δεξαμενή πόσιμου ύδατος του διώροφου αεροσκάφους που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρήσει το πίσω μέρος του από τις σκάλες που χρησιμοποιούν οι επιβάτες των οικονομικών θέσεων. «Δεν υπήρξε καμία στιγμή πρόβλημα ασφάλειας, το πρόβλημα εντοπίστηκε στην τροφοδοσία του πόσιμου νερού», ανέφερε η βρετανική αεροπορική εταιρεία. «Η πτήση συνεχίστηκε με ασφάλεια μέχρι την Ουάσιγκτον και προσγειώθηκε κανονικά. Μια ελαττωματική βαλβίδα αντικαταστάθηκε και το πρόβλημα λύθηκε», όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

British Airways A380 cabin fills with water from the upper deck during a flight between Heathrow to Washington DC. The aircraft continued for a safe landing in Washington. https://t.co/Kx7E0JlCX5 pic.twitter.com/UOv7LOflsC

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2022