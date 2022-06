Πικέ – Τσάβι Μπαρτσελόνα: Εκτός ομάδας ο Ισπανός αμυντικός

Τα πάνω κάτω ήρθαν στη ζωή του Ζεράρ Πικέ μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός μετά τον χωρισμό του με τη μητέρα των δυο παιδιών τους, Σακίρα, ύστερα από 11 χρόνια κοινής πορείας, δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, αυτή τη φορά από την ομάδα του, την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής «Sport» πριν από δύο εβδομάδες ο Τσάβι του ξεκαθάρισε πως δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του για τη Μπαρτσελόνα της ερχόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο πρώην συμπαίκτης του Πικέ και νυν τεχνικός του στη «Μπάρτσα» του διευκρίνισε πως δεν αμφισβητεί την ποδοσφαιρική του αξία και ποιότητα, όμως θεωρεί πως είναι αρκετά πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, με απόρροια συχνά προβλήματα τραυματισμών. Εκτός όμως από τα αμμιγώς ποδοσφαιρικά ζητήματα υπάρχουν και εξωαγωνιστικοί ρόλοι που έχουν θέσει τον πολύπειρο στόπερ εκτός σχεδίων, όπως οι διάφορες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αλλά και τα ζητήματα της προσωπικής του ζωής, όπως τα πάρτι που κάνει με τον Ρίκι Πουτς, ενώ φήμες τον ήθελαν να έχει ερωτικές σχέσεις με τη μητέρα του Γκάβι.

❌ Los dos motivos por los que Xavi ya no cuenta con Piqué

Ο Τσάβι ουσιαστικά «τελειώνει» τον Πικέ από την ομάδα, ωστόσο, αν θέλει ο σύλλογος να του σπάσει το συμβόλαιο, οφείλει να του καλύψει ένα τεράστιο ποσό πολλών εκατομμυρίων… Όπως αναφέρει το πρωί της Τρίτης, πάντως, η MundoDeportivo, ο πολύπειρος αμυντικός φέρεται να έχει απαντήσει στα όσα άκουσε και να έχει πεισμώσει, λέγοντας στους συνεργάτες του προπονητή του ότι: «Θα σας αποδείξω πόσο λάθος κάνετε…».

