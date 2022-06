Εθνική Βουλγαρίας τροχαίο: Σοβαρό ατύχημα για την ομάδα

Σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη το ένα από τα δύο πούλμαν που μετέφεραν την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας από το αεροδρόμιο της Τιφλίδας προς το ξενοδοχείο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός του προπορευόμενου πούλμαν έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές υπέστησαν ασήμαντες εκδορές από τα τζάμια, ενώ πιο σοβαρά απ’ όλους τραυματίστηκε ο Τόντορ Νεντέλεφ.

Ο 29χρονος μέσος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση όπως και έπραξαν. Ο Νεντέλεφ διέφυγε τον κίνδυνο και σύμφωνα με τους γιατρούς θα παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα, ενώ θα είναι σε θέση να επιστρέψει στα γήπεδα σε περίπου τρεις μήνες. Την ίδια ώρα ο προγραμματισμένος αγώνας της Βουλγαρίας με την Γεωργία για το Nations League αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά το βράδυ της Κυριακής (12/06), αν και υπάρχουν διαβουλεύσεις ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

#BREAKING The buses of the 🇧🇬 Bulgarian national football team crashed into each other after leaving the airport in Tbilisi.

Awful news: the national team suffered a heavy traffic accident on the roads of Tbilisi ahead of tomorrow’s Nations League clash vs Georgia. The team and the delegation were travelling on two buses which collided with midfielder Todor Nedelev taken to a hospital. Hope all’s well pic.twitter.com/F4OZi8Yyuh

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) June 11, 2022