Ρωσίδα δημοσιογράφος με πλακάτ: Κατηγορείται για κατασκοπεία από τους Ουκρανούς

Είχε καταγγείλει τον πόλεμο στην Ουκρανία την ώρα που έπαιζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στη Ρωσία. Η Δύση την ανέδειξε σε ηρωίδα, αλλά η δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα επικρίνεται πλέον παντού, και ειδικά στην Ουκρανία. Όλοι γνώρισαν τη Ρωσίδα δημοσιογράφο όταν εισέβαλε με πλακάτ κατά του πολέμου στην Ουκρανία, στο δελτίο ειδήσεων, τον περασμένο Μάρτιο. «Όχι στον πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα, σας λένε ψέματα εδώ», έγραφε.

Αυτή η κίνησή της, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 15 χρόνια στη Ρωσία, τη μετέτρεψε σε ηρωίδα στα μάτια της Δύσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την είχε προσωπικά ευχαριστήσει, ο Εμανουέλ Μακρόν της πρότεινε άσυλο στη Γαλλία, και λίγο αργότερα η Ρωσίδα δημοσιογράφος δέχθηκε πρόταση να εργαστεί στη γερμανική εφημερίδα «Die Welt». Αλλά οι καλές μέρες για τη Μαρίνα Οβσιανίκοβα δεν κράτησαν πολύ και πλέον δέχεται επιθέσεις από όλες τις πλευρές. Στη Ρωσία, η πράξη της θεωρήθηκε προδοτική και το βίντεο της εισβολής της στο δελτίο ειδήσεων δεν κυκλοφορεί πλέον. Ο διευθυντής του καναλιού όπου εργαζόταν την κατηγόρησε ότι είναι πράκτορας των Βρετανών και απολύθηκε, αλλά δεν φυλακίστηκε. Αλλά και στην Ουκρανία, ελάχιστοι πιστεύουν στην καλή πίστη της. Έτσι τουλάχιστον έγραψε η «Repubblica»: «Οι Ουκρανοί τη θεωρούν κατάσκοπο της FSB» και το δημοσίευμα ανήρτησε η ίδια στα social media.

Η 43χρονη δημοσιογράφος δηλώνει πλέον ότι οι Ουκρανοί δεν τη θέλουν: «Πήγα στην Ουκρανία στις 27 Μαΐου και ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Ζελένσκι, να δείξω στη Ρωσία τη φρίκη της Μπούτσα, το κακό που κάνει ο Πούτιν στον ουκρανικό λαό. Αλλά στις 31 του μηνός αναγκάστηκα να φύγω. Η συνοδός μου ανησυχούσε πολύ για την ασφάλειά μου». Η Μαρίνα έχει γεννηθεί στην Οδησσό, είναι μισή Ουκρανή και μισή Ρωσίδα. Οι Ουκρανοί συνάδελφοί της τη θεωρούν «προγεφύρωμα μιας ειδικής επικοινωνιακής-ψυχολογικής επιχείρησης που σχεδίασαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες».

«Ενώ καταφέρεται κατά του Πούτιν και της εξουσίας του, η Μαρίνα ταυτόχρονα διαχωρίζει τη μοίρα του προέδρου της Ρωσίας από τη μοίρα του λαού, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις πρέπει να πλήξουν μόνο αυτόν και τους ολιγάρχες. Ε, ακριβώς αυτήν την αφήγηση χρειάζεται το Κρεμλίνο για να αρθούν οι κυρώσεις» έγραψε στο Facebook η Ντίμα Ρέπλιαντσουκ, «ερευνήτρια δημοσιογράφος που συνεργάζεται με τον γενικό εισαγγελέα του Κιέβου για τον εντοπισμό των δραστών των εγκλημάτων πολέμου».

Το ταξίδι της Οβσιανίκοβα μεταξύ Κιέβου και Οδησσού, στο τέλος Μαΐου, είχε λάβει δημοσιότητα αφού όλοι μιλούσαν με τον ίδιο τρόπο: έλεγαν ότι είναι μία πολύ εκλεπτυσμένη αποστολή προπαγάνδας της FSB, μεταμφιεσμένη σε θαρραλέα διαφωνία. Η ίδια η παρουσία της Μαρίνας στην Ουκρανία και οι κινήσεις της αμφισβητήθηκαν. «Εχω βίντεο και φωτογραφίες από το ταξίδι μου», λέει η Μαρίνα. Και για να αποδείξει τα λεγόμενά της έστειλε στους Ιταλούς φωτογραφία της από ένα ξενοδοχείο της Οδησσού και απόσπασμα από ένα ρεπορτάζ, αδημοσίευτο προς το παρόν, που έκανε για λογαριασμό της γερμανικής «Die Welt», με την οποία συνεργάζεται.

«Στην Ουκρανία με μισούν και νομίζουν ότι είμαι κατάσκοπος της FSB, στη Ρωσία νομίζουν ότι είμαι κατάσκοπος των Αγγλων! Είπα ό,τι είπα για τις κυρώσεις προτού δω τη σφαγή της Μπούτσα. Τώρα άλλαξα γνώμη! Έχω πειστεί ότι ο πόλεμος είναι συλλογική ευθύνη των Ρώσων και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να χτυπήσει τη Ρωσία με περισσότερες κυρώσεις από αυτές που έχει ήδη επιβάλει. Ήμουν έτοιμη να το εξηγήσω, όμως δεν μου δόθηκε η ευκαιρία».

Моральная дилемма. В какую тюрьму лучше сесть? В российскую или украинскую? Moral dilemma. Which prison should I go to? In Russian or Ukrainian? pic.twitter.com/iJpGKa6Vgb

Η Μαρίνα δηλώνει ότι έφυγε από τη Ρωσία όχι επειδή είναι κατάσκοπος, αλλά με τη βοήθεια των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Και ότι τη συνεχάρη ο ίδιος ο Ζελένσκι. «Πλέον, ζω στο Βερολίνο, μόνη. Έχω χάσει τα πάντα για να στηρίξω τους Ουκρανούς: τα παιδιά μου είναι σαν κρατούμενοι στη Ρωσία, δεν μπορώ να τα αγκαλιάσω, δεν έχω πια το σπίτι μου, δεν έχω πια τη δουλειά μου. Ωστόσο, στην Ουκρανία με μισούν».

«Σε ποια φυλακή θα πάω; Στη Ρωσία ή στην Ουκρανία;», έγραψε. Μάλιστα, οι Αρχές της Ουκρανίας θέλουν πλέον να μπλοκάρουν την είσοδό της στη χώρα, όπως γράφει η ίδια. Αλλά τα προβλήματά της δεν σταματούν εδώ. Στις 14 Απριλίου, Ουκρανοί ακτιβιστές απαίτησαν από τη γερμανική «Die Welt» να την απολύσει. Μία εβδομάδα αργότερα, της αρνήθηκαν το «Γερμανικό βραβείο ελευθερίας», επειδή υπήρξαν διαμαρτυρίες σε βάρος της. Το χειρότερο, όπως λέει, είναι ότι έχασε την οικογένειά της. Τα παιδιά της την κατηγορούν ότι τα κατέστρεψε, και ο πρώην σύζυγός της, δημοσιογράφος στο δημόσιο ρωσικό κανάλι RussiaToday, της έκανε αγωγή ώστε να της στερήσει το δικαίωμα να τα βλέπει. «Η ζωή μου έχει καταστραφεί, δεν έχω πλέον τίποτα», δήλωσε η Μαρίνα Οβσιανίκοβα στην ιταλική τηλεόραση.

NO WAR! My personal results of the fight against a senseless war. The Ukrainian authorities want to block my entry into the country. Russian authorities to deprive me of citizenship. pic.twitter.com/LrxDoTSei2

