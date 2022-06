Αυτοκίνητο έπεσε σε κόσμο: Συναγερμός στο Βερολίνο

Συναγερμός σήμανε σε δυτική συνοικία του Βερολίνου όταν όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 30 άτομα. Τις πληροφορίες για τραυματισμό άνω των 30 ατόμων από το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος μεταδίδει το βρετανικό Skynews. Σύμφωνα με τη γερμανική Bild ένα άτομο είναι νεκρό. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο οδηγός του οχήματος, που περιγράφεται ως φορτηγό, έχει συλληφθεί.

«Μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή στην Tauenzienstrasse. Ένας άνδρας φέρεται να έπεσε με αυτοκίνητο σε ομάδα ανθρώπων. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν συλλάβει στο σημείο τον άνδρα, που φέρεται να οδήγησε το όχημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Twitter η αστυνομία του Βερολίνου. Το περιστατικό συνέβη έξω από τον ιστορικό ναό Kaiser-Wilhelm κοντά στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Στο σημείο έχουν σπεύσει πάνοπλες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής κι ένα ασημί αυτοκίνητο μάρκας Renault διακρίνεται να εξέχει από τη βιτρίνα κτιρίου καταστημάτων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Morgenpost ένα άτομο κείτεται στο έδαφος σκεπασμένο με μπλε κουβέρτα.

At least one dead as car ploughs into terrified crowd in Berlin – police lock down areahttps://t.co/438dREmbff pic.twitter.com/Wkr4T4r1Xo

— Daily Express (@Daily_Express) June 8, 2022