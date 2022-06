12χρονος – ένοπλη ληστεία: Ένα…αγόρι έσπειρε τον τρόμο

Ένα 12χρονο αγόρι τέθηκε υπό κράτηση στο Μίσιγκαν μετά από ένοπλη ληστεία, που διέπραξε σε βενζινάδικο. Το περιστατικό κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και το βίντεο έχει γίνει viral. Ο ύποπτος μπήκε μέσα στο βενζινάδικο στο Χάρτφορντ του Μίσιγκαν την Τετάρτη 1η Ιουνίου, έβγαλε ένα όπλο από την τσάντα του και απαίτησε από την υπάλληλο χρήματα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 12χρονος περιμένει στην ουρά πίσω από έναν πελάτη πριν κάνει την ληστεία ενώ μέσα στο κατάστημα υπάρχει και άλλος ένας πελάτης, ο οποίος ήταν παρών στο σκηνικό.

Ο 12χρονος ακούγεται να λέει στην υπάλληλο «να βάλει τα χρήματα μέσα στην τσάντα». Όταν εκείνη τον ρωτά αν είναι σοβαρός, πυροβολεί στο ταβάνι. Στη συνέχεια η υπάλληλος υπακούει και βάζει τα χρήματα στην τσάντα. Ο 12χρονος ληστής στη συνέχεια φεύγει με τα χρήματα.

Σύμφωνα με το CBS Detroit, ο 12χρονος συνελήφθη σε ένα κοντινό πάρκινγκ, ενώ οι αρχές λένε ότι το αγόρι αντιμετωπίζει μια μακρά λίστα κατηγοριών και μπορεί να δικαστεί ως ενήλικας. Ο αστυνομικός Michael Prince του τμήματος του Χάρτφορντ μίλησε για την έκπληξή του αφού έμαθε την ηλικία του υπόπτου.

«Με εξέπληξε το γεγονός ότι ένας νεαρός, υπό το φως της ημέρας, χωρίς μάσκα, μπήκε κατευθείαν μέσα σε μια επιχείρηση με άλλους πελάτες και διέπραξε ένοπλη ληστεία», είπε. Ο 12χρονος ληστής βρήκε το όπλο στο σπίτι του, όπου ήταν κλειδωμένο ε ένα ντουλάπι.

Surveillance video inside the gas station shows the boy appearing calm as he pulled out a gun and pointed it at the store clerk.

"Put the money in a bag," the 12-year-old told the woman as he threw his black backpack on the counter. pic.twitter.com/CbVwoG2FiS

