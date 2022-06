Λεβαντόφσκι μεταγραφή: «Ήρθε η ώρα για ένα νέο στάδιο στην καριέρα μου»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα σε νέες δηλώσεις του για το θέμα της αποχώρησής του από την Μπάγερν Μονάχου. Μετά τις εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ο Πολωνός τόνισε ότι είναι πεπεισμένος ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσά τους, αφού αμφότεροι θέλουν το καλό της ομάδας. Οι δηλώσεις του Λεβαντόφσκι:

«Δεν θέλω να υπάρξει κλιμάκωση της κατάστασης ή να ρίξω λάδι στη φωτιά. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου η σιωπή είναι πολύ φορές πιο σημαντική. Εύχομαι το καλύτερο για την Μπάγερν και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ολόκληρη η διοίκηση του συλλόγου πιστεύει το ίδιο.»

»Γι’ αυτό και εγώ παραμείνω πεπεισμένος ότι θα βρούμε μια συμφωνία στο τέλος μαζί με την ομάδα. Πάντα προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες της ομάδας και των οπαδών. Ευχαριστώ τους οπαδούς της Μπάγερν, που πάντα με στήριζαν. Αλλά αν δεν ήμουν ειλικρινής για την κατάστασή μου, θα ένιωθα ότι δεν είμαι δίκαιος με τους οπαδούς. Δεν είμαι εγωιστής. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην απογοητεύσω τον σύλλογο και τους οπαδούς τα τελευταία οκτώ χρόνια, αλλά μετά από αυτό το διάστημα αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα για ένα νέο στάδιο στην καριέρα μου».

Lewandowski: “I only want to leave Bayern. Loyalty and respect are more important than work. The best way is to find a solution together”, tells @OnetSport. 🚨 #FCBayern

“Something has died in me, I want to leave Bayern for more emotions in my life”. pic.twitter.com/qXpNd7J9E1

