Πετρέλαιο από Βενεζουέλα: Λύση στην ενεργειακή κρίση;

ENI και η ισπανική REPSOL αναμένεται να αρχίσουν εντός Ιουλίου να μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Ευρώπη. Και αυτό για να καλυφθούν οι ποσότητες που θα εκλείψουν από την ευρωπαϊκή αγορά λόγω του εμπάργκο στο πετρέλαιο της Ρωσίας, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πέντε πηγές ενημερωμένες σχετικά. Η μεταφορά πετρελαίου, για την αποπληρωμή χρεών του Καράκας, θα επαναληφθεί δύο χρόνια μετά την αναστολή τους, όταν οι ΗΠΑ είχαν κλιμακώσει τις κυρώσεις στη λατινοαμερικάνικη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι ποσότητες πετρελαίου που θα επιτραπεί να μεταφέρουν οι δύο ευρωπαϊκές εταιρείες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες και η επίπτωση της εξέλιξης στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου δεν θα είναι θεαματική, προεξόφλησε μία από τις πηγές. Ωστόσο, το πράσινο φως της Ουάσινγκτον για την επανέναρξη της μεταφοράς αργού έχει συμβολική αν μη τι άλλο σημασία για την κυβέρνηση του κ. Μαδούρο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε τη μεταφορά με επιστολές του τον περασμένο μήνα στις δύο ευρωπαϊκές εταιρείες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές του Ρόιτερς. Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν θέλει το αργό της Βενεζουέλας να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό της και ταυτόχρονα να υπάρξει μείωση των πωλήσεων στην Κίνα. Άλλος ένας στόχος είναι να δοθεί ώθηση στις συνομιλίες της κυβέρνησης του προέδρου Μαδούρο με την αντιπολίτευση, σύμφωνα με δύο από τις πηγές του Ρόιτερς.

Όρος-κλειδί είναι το πετρέλαιο «να πάει στην Ευρώπη», «δεν μπορεί να μεταπωληθεί αλλού», επέμεινε μία από τις πηγές. Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Βενεζουέλας, η PdVSA, δεν θα έχει κανένα κέρδος από αυτές τις συναλλαγές, που θα γίνουν χωρίς την καταβολή χρημάτων, αντίθετα με τις πωλήσεις του Καράκας στο Πεκίνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Κίνα δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία και συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο και αέριο από τη Μόσχα, παρά τις αμερικανικές εκκλήσεις.

Περίπου το 70% του πετρελαίου που πουλάει σήμερα η Βενεζουέλα κατευθύνεται σε διυλιστήρια της Κίνας. Αν και οι κινήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγιναν τον περασμένο μήνα, οι λεπτομέρειες και οι περιορισμοί δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ούτε η ENI, ούτε η REPSOL θέλησαν να σχολιάσουν όταν επικοινώνησε μαζί τους το Ρόιτερς.

Τον περασμένο μήνα, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανέφερε μέσω Twitter πως ελπίζει ότι η κινήσεις των ΗΠΑ θα «ανοίξουν τον δρόμο για την πλήρη άρση των παράνομων κυρώσεων που πλήττουν όλο τον λαό μας». Προχθές Σάββατο, ο πρόεδρος Μαδούρο χαιρέτισε τα «τα μικρά αλλά σημαντικά μέτρα» της Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση του κ. Μπάιντεν έστειλε αξιωματούχο στο Καράκας τον Μάρτιο. Η κυβέρνηση του κ. Μαδούρο αποφυλάκισε κατόπιν δύο από τους κάπου δέκα Αμερικανούς που είναι φυλακισμένοι για διάφορους λόγους στη χώρα, ενώ υποσχέθηκε να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με την αντιπολίτευση για τη διεξαγωγή εκλογών. Η ημερομηνία που θα γίνουν δεν έχει οριστεί ακόμη. Οι κινήσεις της κυβέρνησης του κ. Μπάιντεν όσον αφορά τη Βενεζουέλα πάντως ήδη επικρίνονται από Ρεπουμπλικάνους –και ορισμένους Δημοκρατικούς– πολιτικούς.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε μολαταύτα ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον έναντι της Βενεζουέλας δεν έχει αλλάξει: οι κυρώσεις θα «χαλαρώσουν» μόνο αν σημειωθεί πρόοδος προς τον «εκδημοκρατισμό» και πραγματοποιηθούν «ελεύθερες» εκλογές, αλλιώς «θα γίνουν αυστηρότερες» ξανά. Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Μπάιντεν επέτρεψε στη Chevron, τη μεγαλύτερη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που παραμένει στη Βενεζουέλα, να αρχίσει συνομιλίες για μελλοντικές δραστηριότητες με την κυβέρνηση Μαδούρο.

