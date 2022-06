Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: Το οικογενειακό ταξίδι κατέληξε σε σφαγή

Φυγάς των φυλακών στις ΗΠΑ δολοφόνησε έναν 66χρονο και τα τέσσερα εγγόνια του στην προσπάθειά του να διαφύγει από τις Αρχές Ασφαλείας. Ο Mark Collins είχε πάρει τα εγγόνια του, τον 18χρονο Waylon, τον 16χρονο Carson, τον 11χρονο Hudson και τον συνομήλικο του Collins, για να περάσουν λίγες στιγμές διασκέδασης στο ράντζο τους στην κομητεία Λέον. Ωστόσο, το ταξίδι έλαβε δραματική τροπή όταν βρέθηκε στο διάβα τους ο Gonzalo Lopez, ο οποίος το είχε σκάσει κατά τη μεταγωγή του σε άλλη πτέρυγα των φυλακών, όπου κρατούνταν για ανθρωποκτονίες και απαγωγές. Είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια και συνδέεται με μία ισχυρή και ιδιαιτέρως βίαιη συμμορία γνωστή και ως «Μεξικανική Μαφία».

Ακινητοποίησε τον φρουρό και κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της κλούβας, ωστόσο οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα. Αλλά, ο Lopez το έσκασε πεζός και τρεις εβδομάδες αργότερα βρέθηκε στο ράντζο της οικογένειας. Οι Αρχές πιστεύουν ότι μπήκε για να κλέψει κάποιο όχημα, αλλά τελικώς σκότωσε την οικογένεια και έφυγε παίρνοντας μαζί του όπλα, ρούχα και ένα φορτηγάκι.

Εντοπίστηκε ώρες αργότερα και αφότου είχε χαρακτηριστεί ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των τεσσάρων ατόμων. Οδηγούσε το κλεμμένο όχημα όταν σταμάτησαν την πορεία του αστυνομικοί. Ακόμα και τότε όμως, αρνήθηκε να παραδοθεί και πυροβόλησε κατά των ενστόλων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή σε ένα γήπεδο μπέιζμπολ ώστε να αποχαιρετίσουν τον Mark Collins και τα εγγόνια τους.

«Αυτό που συνέβη στην οικογένεια Collins είναι ανείπωτο» επεσήμανε ο σερίφης της κομητείας Χάρις, David Crain και κοντινός φίλος της οικογένειας. Ο πάστορας της οικογένειας, Steve Bezner, χαρακτήρισε τον Collins και τα εγγόνια του «μία υπέροχη οικογένεια» που είχε «στενούς δεσμούς και βαθιά πίστη».

Centerville, Texas victims.

Authorities suspect they were murdered by prison escapee Gonzalo Lopez.

Mark Collins, 66

Waylon Collins, 18

Carson Collins, 16

Bryson Collins, 11

Hudson Collins, 11

Photos from Crimestoppers of Houston. pic.twitter.com/cI7IPak1EN

— Brian Entin (@BrianEntin) June 4, 2022