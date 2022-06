Μπανγκλαντές εκρήξεις: Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν όταν πυρκαγιά προκάλεσε τεράστια έκρηξη χημικών προϊόντων σε χώρο αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων στη Σιτακούντα του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι. Υπάρχουν φόβοι για αύξηση του απολογισμού των νεκρών, καθώς αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι πολλά πτώματα δεν έχουν περισυλλέγει ακόμη από την ιδιωτική αποθήκη, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το μεγάλο λιμάνι της Τσιταγκόνγκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες Σάββατο γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας) στον χώρο αποθήκευσης B.M. Container Depot. Εκατοντάδες πυροσβέστες έσπευσαν επί τόπου για να τη σβήσουν, αλλά μία ώρα αργότερα εξερράγησαν πολλά εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιείχαν χημικά προϊόντα.

“Ο απολογισμός της πυρκαγιάς ανήλθε σε 38” νεκρούς, δήλωσε ο Ελίας Τσόντρι, αρχίατρος της περιοχής. “Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι που κάλυπταν την πυρκαγιά. “Υπάρχουν πτώματα σε περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Είδα οκτώ ή δέκα”, δήλωσε μέλος των σωστικών συνεργείων. Μεταξύ των τραυματιών είναι 40 πυροσβέστες και 10 αστυνομικοί, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τσιταγκόνγκ, ο Ανουάρ Χοσάιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, “ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί διότι κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση”. Από την τεράστια έκρηξη ταρακουνήθηκαν τα κτίρια σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων από την αποθήκη, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.

Μπάλες φωτιάς

“Η έκρηξη έστειλε μπάλες φωτιάς στον ουρανό. Μπάλες φωτιάς που έπεφταν σαν βροχή. Φοβηθήκαμε πολύ και φύγαμε αμέσως”, δήλωσε ο 60χρονος Μοχγκαμάντ Άλι ένας κάτοικος της περιοχής. “Η έκρηξη με πέταξε καμία δεκαριά μέτρα μακριά από εκεί που βρισκόμουν. Έχω υποστεί εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια”, επεσήμανε ο Τοφαέλ Άχμεντ, οδηγός φορτηγού που βρισκόταν στην αποθήκη. Κάποια από τα εμπορευματοκιβώτια στην ιδιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης περιείχαν χημικά προϊόντα, ιδίως υπεροξείδιο του υδρογόνου, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής των πυροσβεστών Μάιν Ουντίν. “Δεν έχουμε καταφέρει να θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά λόγω της ύπαρξης αυτού του χημικού προϊόντος”, πρόσθεσε.

Στην αποθήκη εργάζονταν περίπου 600 άνθρωποι, δήλωσε ο διευθυντής της Μουτζιμπούν Ράχμαν, ο οποίος τόνισε ότι δεν γνωρίζει τα αίτια της πυρκαγιάς. Από την πλευρά του ο Μομινούρ Ράχμαν, περιφερειάρχης στην Τσιταγκόνγκ, ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Δήλωσε επίσης ότι έχουν κληθεί περίπου 200 στρατιώτες για ενισχύσεις, κυρίως για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα χημικά προϊόντα να χυθούν στη θάλασσα. Ο Ράχμαν διευκρίνισε ότι σε πολλά από τα εμπορευματοκιβώτια υπήρχαν ρούχα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, που επρόκειτο να εξαχθούν σε δυτικές χώρες.

Περίπου το 90% των σχεδόν 100 δισεκ. δολαρίων ετήσιων εμπορικών συναλλαγών του Μπανγκλαντές περνά από τη Τσιταγκόνγκ. Στο μεγάλο αυτό λιμάνι η δραστηριότητα έχει επανέλθει από τα τέλη του 2021 χάρη στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία. Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στο Μπανγκλαντές, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας δεν γίνονται σεβαστοί. Τον Ιούλιο του 2021, 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε τεράστιο εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων που βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Ντάκα. Τον Φεβρουάριο του 2020, 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλη πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλά κτίρια κατοικιών στη Ντάκα.