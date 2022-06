Σαν σήμερα 4 Ιουνίου – Η Σφαγή της Πλατείας Τιεν Αν Μεν: Μια “μαύρη ιστορία” που η Κίνα προσπαθεί να κρύψει

Η Κίνα ετοιμάζεται για την 33η επέτειο από την αιματηρή καταστολή στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου χωρίς καμία εκδήλωση προς τιμή των θυμάτων, κυρίως στο Χονγκ Κονγκ όπου η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε συγκέντρωση θα είναι παράνομη. Εδώ και 33 χρόνια οι κινεζικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να σβήσουν τα γεγονότα στην Τιενανμέν από τη συλλογική μνήμη των Κινέζων: το γεγονός δεν αναφέρεται στα βιβλία της Ιστορίας, ενώ οι συζητήσεις στο διαδίκτυο για το θέμα λογοκρίνονται συστηματικά. Την 4η Ιουνίου 1989, το κινεζικό κομμουνιστικό καθεστώς έστειλε στρατιώτες και άρματα μάχης να καταστείλουν τους ανθρώπους που επί εβδομάδες είχαν καταλάβει την πλατεία Τιενανμέν διαδηλώνοντας ειρηνικά υπέρ της δημοκρατίας και κατά της διαφθοράς. Από την καταστολή του κινήματος σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, περισσότεροι από χίλιοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Μέχρι το 2020 το Χονγκ Κονγκ ήταν η μόνη περιοχή της Κίνας όπου γίνονταν ανεκτές εκδηλώσεις και αποτίσεις φόρου τιμής στα θύματα της Τιενανμέν. Τη χρονιά εκείνη το Πεκίνο επέβαλε στην ημιαυτόνομη επαρχία δρακόντεια νομοθεσία περί εθνικής ασφάλειας η οποία έχει στόχο να καταπνίξει οποιαδήποτε φωνή διαφωνίας, μετά τις τεράστιες φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις του 2019. Έκτοτε οι τοπικές αρχές προσπαθούν να σβήσουν οποιοδήποτε ίχνος ανάμνησης της Τιενανμέν.

Η αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε χθες Παρασκευή μεγάλο μέρος του πάρκου της Βικτώριας, όπου γινόταν ως το 2019 ολονυκτία με κεριά, και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συγκέντρωση εκεί σε ανάμνηση των θυμάτων της καταστολής θα είναι παράνομη. Οι ολονυκτίες στο Χονγκ Κονγκ απαγορεύθηκαν το 2020 και το 2021 στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19. Πέρυσι διαλύθηκε και η Συμμαχία του Χονγκ Κονγκ που οργάνωνε την ολονυκτία στο πάρκο Βικτόρια, το Μουσείο της 4ης Ιουνίου που είχε δημιουργήσει έκλεισε και τα στελέχη της συνελήφθησαν.

Ο πρώην επικεφαλής της Συμμαχίας, ο Λι Τσεκ-γιαν, που είναι φυλακισμένος, ανακοίνωσε ότι την 4η Ιουνίου θα νηστέψει και μέσα στο κελί του θα ανάψει ένα σπίρτο και θα τραγουδήσει τραγούδια στη μνήμη των θυμάτων της καταστολής. «Πιστεύω ότι οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ θα ενωθούν μαζί μου για να τιμήσουν την 4 Ιουνίου με κάθε ειλικρίνεια, χρησιμοποιώντας τα δικά τους μέσα για να εκφράσουν τη δέσμευσή τους στη δημοκρατία», ανέφερε σε διαδικτυακή του επιστολή. Άλλο πρώην μέλος της Συμμαχίας, ο Λέουνγκ Καμ- γουάι, εξήγησε ότι οι αρχές υποκινούν σκοπίμως την αυτολογοκρισία αποφεύγοντας να διευκρινίσουν τι είναι νόμιμο και τι όχι. «Ελπίζω όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων να βρουν τον δικό τους τρόπο να το πράξουν», σημείωσε ο Λέουνγκ.

