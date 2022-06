Αργεντινή – Ιταλία 3 – 0: Ένα ακόμη τρόπαιο για τον Μέσι

Η Αργεντινή αναδείχθηκε υπερ-πρωταθλήτρια κόσμου στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου, καθώς νίκησε με 3-0 την Ιταλία. Στον μεγάλο τελικό μεταξύ των πρωταθλητών Ευρώπης και Νότιας Αμερικής, οι Αργεντινοί έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στους Ιταλούς και έτσι έφτασαν σε μια εμφατική νίκη στη «Finalissima», για να δείξουν ότι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για τίτλο στο προσεχές Μουντιάλ που θα γίνει στο Κατάρ. Αυτή, ήταν η τρίτη φορά που διοργανώθηκε μία τέτοια «μονομαχία». Στον πρώτο αγώνα αυτού του επιπέδου, η Γαλλία νίκησε 2-0 την Ουρουγουάη, το 1985 και η Αργεντινή επικράτησε στον δεύτερο της Δανίας με 5-4 στα πέναλτι (κ.α. 1-1), το 1993.

Αφού διαχειρίστηκε με ηρεμία την αρχική πίεση των «ατζούρι», η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι «χτύπησε» στις αντεπιθέσεις, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη της. Στο 28’ ο Μέσι… χόρεψε τον Ντι Λορέντσο και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μαρτίνες που σημείωσε το 20ό τέρμα του με τη «μπιανκοσελέστε», ενώ στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντι Μαρία πρόλαβε στο σπριντ τον Κιελίνι και έκανε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αργεντινή έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες με τους Μέσι, Λαουτάρο και Ντε Πολ, με τον Ντοναρούμα να «σώζει» την ομάδα του σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο όμως και στο πλασέ του Ντιμπάλα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων που διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

