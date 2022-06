Μίλαν πώληση: Στα “χέρια” Αμερικανών η ομάδα

Ολοκληρώθηκε η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Μίλαν στην αμερικανική εταιρεία RedBird Capital, αντί του ποσού του 1,2 δισ. ευρώ. Η Eliot, ιδιοκτήτρια εταιρεία των πρωταθλητών Ιταλίας, έκανε αποδεκτή την πρόταση των Αμερικανών και υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την παραχώρηση των μετοχών. Οι απερχόμενοι ιδιοκτήτες των «ροσονέρι» θα διατηρήσουν ένα ποσοστό 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας, ενώ το 70% θα περάσει στα χέρια της νέας ιδιοκτησίας.

«Στόχος της RedBird είναι ο συνδυασμός μιας επιτυχημένης ομάδα στο γήπεδο, της ανάπτυξης και εξέλιξης των παικτών, αλλά και την προσθήκη εξειδικευμένων ανθρώπων στο δυναμικό. Παράλληλα, το όραμα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας διαφημιστικής επιχείρησης, με την εμπειρία της RedBird στην ανάδειξη αθλητικών δραστηριοτήτων παγκοσμίως, να διασφαλίζει πως το επόμενο κεφάλαιο της Μίλαν θα ανεβάσει σε νέα επίπεδα την ομάδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

