Πούτιν όραση: Τα συμπτώματα και οι φήμες για την υγεία του Ρώσου

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν έντονες φήμες για την κατάσταση της υγείας του Βλαντίμιρ Πούτιν, που φέρεται να χάνει σταδιακά τον έλεγχο. Ωστόσο, Αμερικανοί ειδικοί στον τομέα της συλλογής πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί μιλώντας στο Insider όσον αφορά στις καλπάζουσες φήμες που θέλουν τον Ρώσο πρόεδρο να πάσχει από διάφορες βαριές ασθένειες και γιατρούς να του δίνουν «το πολύ τρία χρόνια ζωής».

Η εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τόσα προβλήματα στην πολεμική μηχανή του Πούτιν, που πολλοί άρχισαν να διερωτώνται πώς ο Ρώσος πρόεδρος έπεσε τόσο έξω στους υπολογισμούς του. Ορισμένοι εικάζουν βάσει εικόνων και ασυνήθιστων συμπεριφορών του ότι πιθανώς πάσχει από κάποιο εκφυλιστικό νόσημα, άλλοι ότι είναι βαριά άρρωστος. Αλλά ο πρώην στρατιωτικός αναλυτής της CIA και πρώην διευθυντής του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας με ειδικότητα στη Ρωσία, Τζέφρι Έντμοντς, λεεί ότι «δεν έχει δει κάτι πραγματικά αξιόπιστο», που να στηρίζει τη θεωρία για την κακή κατάσταση της υγείας του Πούτιν. «Αυτό που εγώ και άλλοι έχουμε δει είναι μια αλλαγή στη συμπεριφορά του», λέει, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν «είναι συνήθως η φωνή της ηρεμίας στη Ρωσία, αλλά δημοσίως έχει γίνει πιο συναισθηματικός και εμφανίζεται τώρα οργισμένος».

Ανατροπές στα πεδία των μαχών και η αντίδραση της Δύσης

Η αλήθεια είναι, σημειώνει το ρεπορτάζ του Insider, ότι στις μάχες στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί σε διάστημα λίγων μηνών χιλιάδες, όπως εκτιμάται, Ρώσοι στρατιώτες, οι λασπωμένοι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε νεκροταφεία για τα ρωσικά άρματα μάχης και οι δυνάμεις του Πούτιν απέτυχαν να κάμψουν την αντίσταση των Ουκρακών και να καταλάβουν το Κίεβο, ενώ η Ρωσία εμφανίζεται απομονωμένη στη διεθνή σκηνή με τη Δύση να τις επιβάλει οδυνηρές οικονομικές κυρώσεις που εκτόξευσαν στα ύψη τον πληθωρισμό στη χώρα με τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας να προειδοποιεί προ ημερών για δύσκολους μήνες για τους πολίτες και τις εταιρείες.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν δείχνει διατεθειμένος να πετάξει λευκή πετσέτα έχοντας εμμονή με την καθυπόταξη της Ουκρανίας, η οποία αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή, όπως εκτιμούν ειδικοί, όσο ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου παραμένει στο τιμόνι της μεγαλύτερης στον κόσμο πυρηνικής δύναμης. Κι η υγεία του, είναι προφανώς ζήτημα που απασχολεί διακαώς την κοινή γνώμη δυτικών χωρών αλλά και τις μυστικές υπηρεσίες, που όμως αγνοούν τι πραγματικά συμβαίνει.

Unconfirmed reports claim Putin has a severe form of a rapidly progressing cancer and that his health is deteriorating quickly. I wonder how Trump is handling the news? — Christopher Bouzy (@cbouzy) May 29, 2022

«Ευσεβείς» πόθοι οι φήμες για την υγεία του Πούτιν;

Οι ειδικοί που μίλησαν στο αμερικανικό μέσο σημειώνουν ότι οι φήμες για την υγεία του Πούτιν προέρχονται από αμφισβητίσιμες πηγές: Πρόσφατα ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, υποστράτηγος Κιρίλο Μπουντάνοφ, υποστήριξε -χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις – στο βρετανικό δίκτυο Sky News ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι σοβαρά άρρωστος με καρκίνο και είναι σε εξέλιξη πραξικόπημα για την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Μιλώντας στο ίδιο δίκτυο και ο πρώην επικεφαλής του αρμόδιου για τη Ρωσία τμήματος της βρετανικής υπηρεσίας Πληροφοριών MI6, Κρίστοφερ Στιλ, ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν είναι «βαριά άρρωστος». «Απ’ αυτά που ακούμε από πηγές στη Ρωσία και αλλού ο Πούτιν είναι πράγματι βαριά άρρωστος», δήλωσε ο Στιλ, συντάκτης του φακέλου, που είχε δει το φως της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2017 και περιείχε ισχυρισμούς για τις σχέσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία. «Δεν είναι σαφές περί ποιας ασθένειας πρόκειται, αν είναι ανίατη ή θα τον οδηγήσει στον θάνατο ή ό,τι άλλο. Αλλά σίγουρα, νομίζω ότι αυτά είναι μέρος της εξίσωσης», είπε ο Στιλ επικαλούμενος «πηγές στη Ρωσία και αλλού», που όμως δεν κατονόμασε.

Ex MI6 chief Sir Richard Dearlove: Putin will be gone by 2023' The Russian president will be sent to a sanatorium to receive medical treatment amid claims he is losing his grip on power due to his ailing health.https://t.co/dTpuc1sdaj — Anders Åslund (@anders_aslund) May 22, 2022

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Πούτιν πεθαίνει»

Ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι λογικό να αμφισβητούνται οι ισχυρισμοί για τον Πούτιν, αφού πολλοί εξ’ αυτών προέρχονται από τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, που ίσως θα ήθελε να υπονομεύσει την εξουσία του Ρώσου προέδρου και να σπείρει διχόνοια στο Κρεμλίνο. Οι φήμες για τον Πούτιν μπορεί να είναι απλώς «ευσεβείς πόθοι» εκείνων που ελπίζουν ότι τυχόν θάνατός του θα σημάνει και τη λήξη του πολέμου, λέει ο ταξίαρχος ε.α. και πρώην στρατιωτικός ακόλουθος των ΗΠΑ στη Ρωσία, Κέβιν Ράιαν.

Όπως σημειώνει, δεν έχει δει «αποδείξεις» ότι ο Πούτιν είναι κοντά στο θάνατο, ή πάσχει από κάτι που τον θέτει εκτός μάχης και υπογραμμίζει ότι ακόμη και σε περίπτωση θανάτου του Πούτιν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα τελειώσει η ρωσική εισβολή. «Όλοι φυσικά θα πεθάνουμε κάποια μέρα, αλλά δεν νομίζω ότι ο πόλεμος αυτός είναι δημιούργημα μόνον του Πούτιν. Ο θάνατος του ίσως να επηρεάσει την πορεία του, αλλά ο κύκλος των κυβερνώντων που τον στήριξαν είναι ακόμη εκεί», σημειώνει.

A Russian intelligence source has said President Vladimir #Putin has a “severe form of rapidly progressing cancer” and his “limbs are shaking uncontrollably”, a UK daily has reported.https://t.co/vyYqCLQAPF — KyivPost (@KyivPost) May 30, 2022

Οι φήμες για Πάρκινσον

Πολλά απ’ αυτά που κυκλοφορούν για την υγεία του Πούτιν πυροδοτούνται από τη συμπεριφορά του και δημόσιες εμφανίσεις του με διάφορους σχολιαστές και βρετανικές εφημερίδες να εικάζουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος πάσχει από Πάρκινσον, καθώς εθεάθη σε συναντήσεις να πιάνεται σφικτά από την άκρη του τραπεζιού ή να κουνά νευρικά τα πόδια του. Αλλά από μόνα τους όλα αυτά δεν συνιστούν αποδείξεις ότι πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Δεν βρίσκω ενδείξεις για να πω ότι ο Πούτιν πάσχει από Πάρκινσον», είπε τον περασμένο μήνα στη Deutsche Welle ο νευρολόγος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Ρέι Τσαντχούρι όταν του έδειξαν βίντεο από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ρώσο ΥΠ ΑΜ, Σεργκέι Σόιγκου.

Οι πρόσφατες εικόνες του Πούτιν με πρησμένο πρόσωπο έκαναν εντύπωση στον απόστρατο πτέραρχο, Τζέιμς Κλάπερ, πρώην διευθυντή εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ομπάμα. Ο Κλάπερ είπε ότι οι εικόνες αυτές εγείρουν ερωτηματικά ως προς το κατά πόσον ο Ρώσος πρόεδρος υποβάλλεται σε κάποιας μορφής θεραπεία, αλλά υπογράμμισε ότι «όλα αυτά είναι περιστασιακά» και εξέφρασε αμφιβολίες για το αν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών γνωρίζουν μετά βεβαιότητας κατά πόσον ο Πούτιν είναι άρρωστος, αφού «τέτοιου είδους πληροφορίες κατά παράδοση είναι δύσκολο να συλλεχθούν».