Νεκροί δημοσιογράφοι Ουκρανία: Γάλλος το θύμα από τα ρωσικά πυρά

Στην περιοχή του Λουχάνσκ, ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν εναντίον μεταφορικού μέσου, που χρησιμοπούνταν για την εκκένωση, νεκρός από τα πυρά ένας Γάλλος δημοσιογράφος. Τα θραύσματα της οβίδας διαπέρασαν τη θωράκιση του αυτοκινήτου και ο δημοσιογράφος που επεξεργαζόταν το υλικό του για τη διαδικασία της εκκένωσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο λαιμό. Την είδηση ανέφερε στο Telegram ο τοπικός περιφερειάρχης Serhiy Gaidai.

Ο Χαϊντάι ανέφερε συγκεκριμένα:: «Σήμερα θωρακισμένο όχημα εκκένωσης επρόκειτο να παραλάβει 10 άτομα από την περιοχή και δέχθηκε εχθρικά πυρά. Θραύσματα από οβίδες τρύπησαν τη θωράκιση του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ένας διαπιστευμένος Γάλλος δημοσιογράφος που κατέγραφε την εκκένωση να τραυματιστεί θανάσιμα στο λαιμό». Ο κ. Χαϊντάι επιβεβαίωσε ότι η εκκένωση από την περιοχή έχει πλέον σταματήσει. Σύμφωνα με την Hanna Liubakova, δημοσιογράφο από τη Λευκορωσία, ο νεκρός δημοσιογράφος ονομάζεται Φρεντερίκ Λεκλέρκ Ίμχοφ.

