Νότιγχαμ Φόρεστ: Νικήτρια στον αγώνα των 200 εκατ. ευρώ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τα κατάφερε και επιστρέφει στην Premier League για πρώτη φορά μετά το 1999, αφού στον τελικό των πλέι οφ ανόδου νίκησε με 1-0 τη Χάντερσφιλντ στο Γουέμπλεϊ χάρη στο αυτογκόλ του Κόλγουιλ στο 43ο λεπτό. Ένα αυτογκόλ αξίας… 200 εκατ. ευρώ, αφού τόσα υπολογίζεται ότι θα βάλει στο ταμείο της η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την επιτυχία της. Είναι ο ακριβότερος ποδοσφαιρικός αγώνας του κόσμου αφού ο νικητής δεν παίρνει μόνο την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου αλλά και ένα τρελό ποσό. Φέτος, λοιπόν, αυτή που τα κατάφερε ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επιστρέφει έπειτα από 23 χρόνια στην Premier League, έχοντας μάλιστα έναν Έλληνα ως μεγαλομέτοχο.

Η ομάδα του Μαρινάκη αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τη Χάντερσφιλντ, έδειχνε να πατάει καλύτερα και στο 43ο λεπτό πήρε το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Κόλγουιλ, ο οποίος προσπάθησε να διώξει τη μπάλα στη σέντρα-σουτ του Γκάρνερ και τελικά την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Μια φάση που έκανε όλη τη διαφορά, αφού στη συνέχεια του παιχνιδιού η Χάντερσφιλντ όσο κι αν προσπάθησε δεν κατάφερε να γίνει απειλητική, με τη Φόρεστ να κρατάει το 1-0 και να επιστρέφει στην Premier League.

Nottingham Forest strike first against Huddersfield in their bid to return to the Premier League 👏 pic.twitter.com/3K2R6g4mgs

— ESPN+ (@ESPNPlus) May 29, 2022