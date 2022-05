Μπαράκ Ομπάμα – Λευκός Οίκος: Η συγκινητική συνάντηση με το αγόρι που του είχε χαϊδέψει το κεφάλι

Μια συγκινητική συνάντηση είχε ο Μπαράκ Ομπάμα με το αγόρι που είχε αγγίξει το κεφάλι του στην εμβληματική φωτογραφία του 2009. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε να γιορτάσει την αποφοίτηση του Τζέικομπ Φιλαδέλφεια από το λύκειο και θυμήθηκε την αξέχαστη συνάντησή τους αλλά και την φωτογραφία που αποτύπωσε ο φωτογράφος του Λευκού Οίκου Pete Souza, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε το Ίδρυμα Ομπάμα. Το σχεδόν 5λεπτο βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από την πρόσφατη συνομιλία του Μπαράκ Ομπάμα με τον Φιλαδέλφεια μέσω Zoom ενόψει της αποφοίτησής του από το Διεθνές Σχολείο της Ουγκάντα στις 27 Μαΐου.

«Είμαι ο Μπαράκ Ομπάμα φίλε, με θυμάσαι;» ρωτάει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. «Θυμάμαι που μου έλεγες ότι τα μαλλιά σου θα είναι γκρίζα την επόμενη φορά» είπε ο έφηβος, προκαλώντας τα γέλια του Μπαράκ Ομπάμα. «Και δεν έλεγα ψέματα» απαντά εκείνος.

Ο Φιλαδέλφεια ήταν πέντε ετών όταν ο ίδιος και η οικογένειά του επισκέφθηκαν το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου με τον πατέρα του, τότε υπάλληλο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Κάρλτον Φιλαδέλφεια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ρώτησε τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα: «Είναι τα μαλλιά σου σαν τα δικά μου;». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσκυψε τότε ευγενικά και είπε στο αγόρι να αγγίξει το κεφάλι του, εμπνέοντας τον Souza να φωτογραφίσει την αξιαγάπητη στιγμή. Όταν ρώτησε τον 5χρονο τι σκεφτόταν, εκείνος απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ ίδια με τα δικά μου».

Η εμβληματική φωτογραφία- την οποία ο Pete Souza ονόμασε αργότερα «Hair Like Mine» (Μαλλιά σαν τα δικά μου) –ήταν κρεμασμένη στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για χρόνια κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, σύμφωνα με το βίντεο.

«Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία ενσάρκωνε μία από τις ελπίδες που είχαν όταν πρωτοκατέβηκα υποψήφιος για το αξίωμα» είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. «Θυμάμαι ότι έλεγα στη Μισέλ και σε κάποιους από το προσωπικό μου, ξέρετε, νομίζω ότι αν κέρδιζα, την ημέρα που θα ορκιζόμουν στο αξίωμα, οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι Αφροαμερικανοί, οι έγχρωμοι, οι παρείσακτοι, οι άνθρωποι που ίσως δεν ένιωθαν πάντα ότι ανήκουν κάπου, θα έβλεπαν τον εαυτό τους διαφορετικά« συνέχισε.

«Να δουν ένα άτομο που τους έμοιαζε στο Οβάλ Γραφείο. Θα μιλούσε στα μαύρα παιδιά και στα παιδιά των Λατίνων και στα ομοφυλόφιλα παιδιά και στα νεαρά κορίτσια – πώς θα μπορούσαν να δουν τον κόσμο να ανοίγεται γι’ αυτά». Ο Φιλαδέλφεια μοιράστηκε επίσης τις αναμνήσεις του από εκείνη την ημέρα στο βίντεο, εξηγώντας ότι ήταν πολύ νέος τότε για να καταλάβει πραγματικά τη σημασία της συνάντησης με τον παγκόσμιο ηγέτη.

«Όταν ήμουν νεότερος, νόμιζα ότι ο Πρόεδρος ήταν απλώς το αφεντικό του μπαμπά μου. Δεν ήξερα πόσο ισχυρός ήταν» είπε. «Ήμουν λίγο ντροπαλός και θυμάμαι να αγγίζω τα μαλλιά του και να δεσπόζει πάνω από εμένα. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή μου. Είναι υπέροχο να βλέπεις εκπροσώπηση στην κυβέρνηση, διότι όταν βλέπεις έναν άλλον μαύρο άνδρα να βρίσκεται στην κορυφή, σε αυτή την κορυφή, τότε θέλεις να ακολουθήσεις αυτό το παράδειγμα» είπε.

Ως γιος υπαλλήλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Φιλαδέλφεια είχε ήδη την ευκαιρία να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Είπε στον Ομπάμα ότι σχεδιάζει να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο του Μέμφις και να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο.

«Νομίζω ότι η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο σε ενέπνευσε σαφώς, ελπίζω», είπε ο Ομπάμα. «Ναι, πραγματικά το έκανε», συμφώνησε ο Φιλαδέλφεια.

Jacob Philadelphia was five years old when he visited the Oval Office and asked if his hair was like mine. That photo became one of our favorites – a reminder of the power of seeing yourself in your leaders.

Today, he's graduating from high school! Check out our recent reunion. pic.twitter.com/gB39hFS3Wp

— Barack Obama (@BarackObama) May 27, 2022