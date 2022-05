Καρκίνος στον εγκέφαλο: Λύθηκε “μυστήριο” σε σχολείο του Νιού Τζέρσι

Με καρκίνο στον εγκέφαλο διαγνώστηκαν 107 πρώην μαθητές και προσωπικό ενός λυκείου στο Νιού Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τις Αρχές της πόλης να διεξαγάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν κατά πόσο αυτά τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας πρώην μαθητής στο Colonia High School του Γούντμπριτζ, στο Νιου Τζέρσι, συνειδητοποίησε ότι ο ίδιος, η γυναίκα το και η αδελφή του διαγνώστηκαν με όγκο στον εγκέφαλο. Τότε αναρωτήθηκε αν το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν και οι τρεις τους είχε κάποια ανάμειξη με το γεγονός. Μετά από έρευνα που έκανε, ο Al Lupiano, διαπίστωσε ότι εκτός από τον ίδιο, άλλοι 107 πρώην μαθητές και καθηγητές είχαν διαγνωστεί με την ίδια ασθένεια μέσα σε μια περίοδο 30 ετών. Η συχνότητα των περιστατικών οδήγησε τις Αρχές της πόλης να διερευνήσει την πιθανότητα ύπαρξης μολυσματικών ουσιών στο σχολείο, οι οποίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη όγκων στον εγκέφαλο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι οι εκτενείς δειγματολειπτικοί έλεγχοί μας τόσο για το ραδόνιο όσο και για την ακτινοβολία στο εσωτερικό και το εξωτερικό του σχολικού κτιρίου δεν παρήγαγαν στοιχεία για κινδύνους που προκαλούν καρκίνο που να δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση», δήλωσε ο Τζον ΜακΚόρμακ. «Αυτά είναι υπέροχα νέα για τους σημερινούς μαθητές του Colonial High School και τους γονείς τους που ανησυχούν για την ασφάλειά τους μαζί με τα σημερινά μέλη του προσωπικού. Και είναι επίσης σπουδαία νέα για όλους τους πρώην μαθητές που φοιτούσαν και το προσωπικό που εργάστηκε στο Colonia High School από τότε που άνοιξε το 1968.»

Στους παράγοντες κινδύνου για όγκους εγκεφάλου περιλαμβάνονται το οικογενειακό ιστορικό και πιθανώς έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, ανέφεραν οι Αρχές στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι πολλά είναι άγνωστα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη όγκων του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες εξέτασαν επίσης τα ποσοστά καρκίνου του εγκεφάλου για το Colonia High School και τα συνέκρινε με τα ποσοστά καρκίνου του εγκεφάλου σε όλο το Νιου Τζέρσεϊ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Η πόλη του Γούντμπριτζ λέει ότι έχει ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για ελέγχους σε ένα σχολείο όπου τα τελευταία 30 χρόνια αποφοίτησαν περίπου 15.000 άτομα.

