Ουκρανία πόλεμος: Ο Μεντβεντένκο πήρε το καλάσνικοφ στα χέρια

Ο Σλάβα Μεντβεντένκο ήταν μέλος της ομάδας των Λος Άντζελες Λέικερς που κατέκτησε το πρωτάθλημα NBA το 2001 αλλά και το 2002. Ο Ουκρανός φόργουορντ που είναι πλέον 43 ετών είχε πάντα στο μυαλό του την πατρίδα του και ασχολήθηκε και με την πολιτική. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 επιστρατεύτηκε, πήρε το καλάσνικοφ στα χέρια του, και πολεμάει! Ο Μεντβεντένκο μάλιστα πούλησε ότι πολύτιμο είχε κερδίσει στην θητεία του στο NBA και αποχωρίστηκε και για 2 δακτυλίδια που πήρε από τα ισάριθμα πρωταθλήματα με τους Λέικερς. Τα έσοδα από τα δακτυλίδια και όλα τα άλλα αντικείμενα που πούλησε δόθηκαν προς ενίσχυση του στρατού της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός, που έχει στο πλευρό του τους Λέικερς σε αυτή την ιστορία μίλησε στο Athletic για τον πόλεμο και την δική του παρουσία ως μέλος της οπισθοφυλακής. Είναι μέλος του εθελοντικού σχηματισμού Νο29 του 128ου τάγματος το οποίο υπερασπίζεται το Κίεβο. Στο ίδιο τάγμα είναι και η σύζυγος του Έλενα, η οποία χειρίζεται τον ασύρματο. Ο Μεντβεντένκο έστειλε τα δύο μικρότερα παιδιά του, τη Μάσα (11 ετών) και τον Σλάβα (10 ετών) να μείνουν με τη μητέρα της συζύγου του στη Δυτική Ουκρανία μακριά από τις μάχες. Η μεγαλύτερη κόρη του, η Αλόνα, ζει στο Τέξας.

Slava Medvedenko won a pair of NBA titles backing up Shaquille O’Neal. Now, the former Laker is inviting @SHAQ to Kyiv to support the Ukrainian war effort, which has found Medvedenko armed and patrolling his neighborhood for saboteurs. https://t.co/oulaYq4VSz

— Bill Oram (@billoram) May 23, 2022