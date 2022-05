Τέξας μακελειό: Οι μακάβριες προειδοποιήσεις της σφαγής – Σε σοκ ξανά η Αμερική

Σε μία μακάβρια σειρά προειδοποιήσεων είχε προβεί ο 18χρονος δράστης του μακελειού στο Τέξας, προτού «θερίσει» τις ζωές 19 μαθητών και 2 δασκάλων. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως είναι σοκαριστικές, καθώς ο μακελάρης ουσιαστικά προανήγγειλε μέσω Facebook τις φονικές κινήσεις του, λίγο πριν τις κάνει πράξη. Τρεις ανατριχιαστικές φράσεις. Τρεις αναρτήσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν ο «προάγγελος» του κακού. Αρχικά, ο 18χρονος έγραψε: «Θα πυροβολήσω τη γιαγιά μου». Αυτή ήταν η πρώτη ανάρτησή του, 30 λεπτά πριν να φτάσει στο σχολείο και «γαζώσει» μαθητές και δασκάλους. Η δεύτερη ανάρτηση, αφού είχε ανοίξει πυρ κατά της γιαγιάς του, ανέφερε: «Πυροβόλησα τη γιαγιά μου».

«Τώρα θα ανοίξω πυρ σε ένα δημοτικό σχολείο»

Στην τρίτη ανάρτηση, σχεδόν 15 λεπτά προτού ο 18χρονος δράστης σκορπίσει τον θάνατο στο σχολείο του Ουβάλντε, έγραψε: «Τώρα θα ανοίξω πυρ σε ένα δημοτικό σχολείο». Τα εν λόγω -μακάβρια- στοιχεία αποκάλυψε, σε συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος δήλωσε μάλιστα ότι η γιαγιά του δράστη είχε καλέσει την αστυνομία πριν της επιτεθεί ο εγγονός της. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Meta, πάντως, διευκρίνισε αργότερα ότι οι «αναρτήσεις», στις οποίες αναφέρθηκε ο κυβερνήτης, ήταν στην πραγματικότητα προσωπικά μηνύματα. «Τα μηνύματα που περιέγραψε ο κυβερνήτης Άμποτ ήταν προσωπικά μηνύματα που ανακαλύφθηκαν μετά την τραγωδία. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Αρχές στη συνεχιζόμενη έρευνά τους», έγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου της Meta, Άντι Στόουν.

Texas Gov. Abbott says the only "meaningful forewarning" of the Uvalde schooting was on Facebook about 30 minutes before. First post "I'm going to shoot my grandmother” Second post "I shot my grandmother" Third post "I'm going to shoot an elementary school" — Brandon Wall (@Walldo) May 25, 2022

Ενταση μεταξύ Αμποτ και του Δημοκρατικού υποψηφίου -«Δεν κάνεις τίποτα»

Στην εν λόγω συνέντευξη Τύπου, που παρέθεσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Αμποτ, ωστόσο, δεν έλειψε η ένταση. Και αυτό διότι παρενέβη ο υποψήφιος κυβερνήτης των Δημοκρατικών του Τέξας, Μπέτο Ο’ Ρουρκ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και καταφέρθηκε εναντίον του Αμποτ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν κάνεις τίποτα» και κατηγορώντας τον πως μένει άπραγος απέναντι στα περιστατικά βίας.

After O'Rourke interjected, Texas Sen. Ted Cruz told him to "sit down," while another person involved with the presser called him a "sick son of a b****." More ➡️ https://t.co/TW3q9bWYlX pic.twitter.com/JeJCOdU9LI — Axios (@axios) May 25, 2022

Ο Ο’ Ρουρκ είπε στον Άμποτ ότι η επίθεση ήταν «προβλέψιμη» λόγω της αδράνειάς του και αναφέρθηκε στο περιστατικό του 2019 στο Ελ Πάσο, όπου σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι σε ένα κατάστημα Walmart. Οι υπεύθυνοι της ασφάλειας έσπευσαν να απομακρύνουν του Ο’ Ρουρκ από την αίθουσα και εκείνος, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον χώρο, είπε: «Το οφείλουμε στους γονείς να αναλάβουμε δράση. Θέλουν να κάνουμε κάτι τώρα αμέσως. Θέλω κι εγώ να κάνουμε κάτι τώρα αμέσως. Μπορούμε να κάνουμε κάτι αμέσως. Αν όμως συνεχίσουμε να το αποδεχόμαστε αυτό, τότε είναι δικό μας το φταίξιμο, όχι μόνο του κυβερνήτη, αλλά όλων μας».

Το φονικό όπλο του μακελειού στο Τέξας

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ο Τεξανός κυβερνήτης μάλιστα αποκάλυψε και το όπλο που χρησιμοποίησε ο 18χρονος μαθητής Λυκείου στο μακελειό. Πρόκειται για «τουφέκι εφόδου, ένα εξαιρετικά θανατηφόρο όπλο», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης. Ο βοηθός σερίφη έχασε την κόρη του στο μακελειό που έγινε στο σχολείο. Εκείνος που πυροβόλησε και τελικά σκότωσε τον δράστη του μακελειού ήταν ένας αξιωματικός της συνοριακής περιπολίας. Δεν υπήρχε γνωστό ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας για τον ένοπλο, ούτε φαίνεται να είχε ποινικό μητρώο, δήλωσε ο κυβερνήτης, ενώ όπως επισήμανε δεν υπήρχαν άλλες προειδοποιήσεις στις αναρτήσεις του στο Facebook.

Μακελειό στο Τέξας: Γλίτωσε η γιαγιά του δράστη -Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Την ίδια ώρα, το CNN αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως 66χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο είναι η γιαγιά του δράστη. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η γιαγιά του δράστη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αφού πυροβολήθηκε από τον εγγονό της στο πρόσωπο, με την κατάστασή της να παραμένει σοβαρή.

Ο υπεύθυνος πληροφόρησης για το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, Ερικ Εστράδα, μιλώντας στο CNN, επιβεβαίωσε ότι η 66χρονη γυναίκα είναι η γιαγιά του δράστη. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Σαν Αντόνιο αρνείται να δώσει πληροφορίες για μεμονωμένους ασθενείς, αλλά σε ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης τόνισε ότι περιθάλπουν τρία παιδιά και μια 66χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση. «Το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν ότι ο ένοπλος πυροβόλησε τη γιαγιά του στο πρόσωπο. Στη συνέχεια επικοινώνησε με την αστυνομία. Ο ένοπλος τράπηκε σε φυγή και καθώς έφευγε είχε ένα ατύχημα λίγο έξω από το δημοτικό σχολείο και έτρεξε μέσα στο σχολείο», δήλωσε ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ σε συνέντευξη Τύπου.

Τι είπε η μητέρα του 18χρονου -«Δεν ήταν βίαιος άνθρωπος»

Στο μεταξύ, για το τραγικό περιστατικό μίλησε και η μητέρα του 18χρονου μακελάρη, στη Daily Mail. Οπως υποστήριξε η μητέρα, Αντριάνα Ρέγιες, ο γιος της «δεν ήταν βίαιος άνθρωπος», ενώ υπογράμμισε ότι δεν φανταζόταν ποτέ πως το παιδί της θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

«Δεν είχε πολλούς φίλους»

Η μητέρα του δράστη δήλωσε επίσης ότι ο γιος της, Σαλβαδόρ Ράμος, ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, που «δεν είχε πολλούς φίλους» και περνούσε πολλή ώρα με τον εαυτό του, αλλά απέρριψε τους ισχυρισμούς που έκαναν λόγο για μια τοξική σχέση εκείνης με τον γιο της. Η Αντριάνα Ρέγιες μίλησε στην «Daily Mail» από το νοσοκομείο όπου η μητέρα της, η γιαγιά του δράστη της επίθεσης, νοσηλεύεται ακόμη για τα τραύματα που υπέστη αφού ο εγγονός της την πυροβόλησε.

Η μητέρα του δράστη ξεκαθάρισε πάντως ότι «ο γιος μου δεν ήταν βίαιο άτομο. Είμαι έκπληκτη με αυτό που έκανε». «Προσεύχομαι για αυτές τις οικογένειες. Προσεύχομαι για όλα αυτά τα αθώα παιδιά. Αυτά (τα παιδιά) δεν είχαν κανέναν ρόλο σε αυτό», τόνισε. Είπε ότι η τελευταία φορά που μίλησε μαζί του ήταν την περασμένη Δευτέρα, στα γενέθλιά του, προσθέτοντας: «Είχα μια κάρτα και ένα λούτρινο ζωάκι Σνούπι να του δώσω…».

Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερα

Ενδεικτικό του μένους με το οποίο ο 18χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε 19 παιδιά και 2 δασκάλες στο Τέξας, είναι το γεγονός πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερα. Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο της Δημόσιας Ασφάλειας, πολλά παιδιά από το μακελειό αυτό σε σχολείο στο Τέξας κατάφεραν να επιζήσουν έστω και με τραύματα. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που τραυματίστηκαν, αλλά επέζησαν. Δεν έχω τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή», είπε ο υπολοχαγός Κρις Ολιβάρεζ στο Fox News.

Μακελειό στο Τέξας: Ποιοι ήταν οι μαθητές που βρήκαν τραγικό θάνατο

Μεταξύ των μαθητών (7 με 11 ετών) που έπεσαν νεκροί από τα πυρά του 18χρονου Σαλβαδόρ Ράμος, ήταν ο Χαβιέρ Λόπεζ, μαθητής της 4ης τάξης του δημοτικού σχολείου. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Η θεία του, Λίζα Γκαρσία, από το Άρλινγκτον του Τέξας, ανέφερε: «Ήταν απλώς ένα τρυφερό 10χρονο αγόρι, που απολάμβανε τη ζωή, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή η τραγωδία θα συνέβαινε σήμερα. Ήταν πολύ ζωηρός, του άρεσε να χορεύει με τα αδέρφια του, με τη μαμά του. Αυτό ήταν πολύ σκληρό για όλους μας».

Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O — Dillon Collier (@dilloncollier) May 25, 2022

‘Αγκαλιάστε την οικογένειά σας. Πείτε τους ότι τους αγαπάτε’

Μεταξύ των άλλων θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί, είναι η επίσης 10χρονη Αμερί Τζο Γκάρζα. Ο πατέρας της, Έιντζελ Γκάρζα, δήλωσε στο ABC News πως το κοριτσάκι του είχε μόλις γίνει 10 ετών στις 10 Μαΐου. «Σας ευχαριστώ όλους για τις προσευχές και τη βοήθειά σας στην προσπάθεια να βρούμε το μωρό μου», έγραψε σε δήλωσή του ο Έιντζελ Γκάρζα και πρόσθεσε: «Βρέθηκε. Η μικρή μου αγάπη πετάει τώρα ψηλά με τους αγγέλους. Σας παρακαλώ, μη θεωρήσετε ούτε ένα δευτερόλεπτο δεδομένο. Αγκαλιάστε την οικογένειά σας. Πείτε τους ότι τους αγαπάτε. Σ’ αγαπώ Αμερί Τζο. Πρόσεχε τον μικρό σου αδερφό για μένα».

Angel Garza confirms death:

“Thank you everyone for the prayers & help trying to find my baby. She’s been found. My little love is now flying high with the angels above. Please don’t take a second for granted. Hug your family. Tell them you love them. I love you Amerie jo” 🙏🏽 pic.twitter.com/O9Vu0ThPyF — Mireya Villarreal (@ABCMireya) May 25, 2022

Ένα ακόμη θύμα είναι ο 8χρονος Ουζίγια Γκαρσία. «Το πιο γλυκό αγοράκι που έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο παππούς του, Μάνι Ρένφρο. «Δεν το λέω αυτό μόνο επειδή ήταν το εγγόνι μου», είπε και πρόσθεσε πως τον είχε επισκεφθεί κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών. «Αρχίσαμε να ρίχνουμε μαζί την μπάλα και του μάθαινα το πασπαρτού. Ήταν ένα τόσο γρήγορο αγοράκι και μπορούσε να πιάσει την μπάλα τόσο καλά», όπως τόνισε.

Ένα ακόμη θύμα ήταν ο Χοσέ Φλόρες, ηλικίας 10 ετών, όπως αναφέρει η Washington Post. Ο θείος του, Κρίστοφερ Σαλαζάν, δήλωσε στην εφημερίδα: «Ήταν ένα πολύ χαρούμενο αγοράκι. Αγαπούσε πολύ τους γονείς του… του άρεσε να γελά και να περνά όμορφα». Μεταξύ των νεκρών είναι και η 10χρονη Άναμπελ Γκουανταλούπε Ροντρίγκεζ.

Terrible update: Family members tell me officials have confirmed 10-year Annabell Guadalupe Rodriguez was killed today. They say she was in 3rd grade and in the same classroom as her cousin. And they say her cousin was also killed today. @KHOU #Uvalde pic.twitter.com/FYuFQmEH5p — Anayeli Ruiz KHOU (@AnayeliNews) May 25, 2022

Οι δύο δασκάλες που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά του μακελάρη

Η Έβα Μιρέλες ήταν δασκάλα στην τέταρτη τάξη του πρωτοβάθμιου σχολείου Ρομπ, στη μικρή πόλη Ουβάλντε, στην πολιτεία Τέξας. Δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Είναι ανάμεσα στα θύματα της σφαγής που διέπραξε βαριά οπλισμένος 18χρονος μαθητής λυκείου, όπως και 19 μικροί μαθητές και άλλο ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού. Έγινε ακόμη μια στατιστική της επιδημίας των mass shootings στα σχολεία των ΗΠΑ. Ειδικευμένη στην εκπαίδευση δίγλωσσων παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, η Εύα Μιρέλες δίδασκε παιδιά 9 ως 10 ετών, εξήγησε η ξαδέλφη της, Κριστίνα Αρισμέντι Μιρέλες, μέσω Facebook. «Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια», τόνισε.

Eva Mireles. The 4th grade teacher who was murdered in Uvalde, Texas today.

From her aunt, Lydia Martinez Delgado: "I'm furious that these shooting continue, these children are innocent, rifles should not be easily available to all." pic.twitter.com/o2g7yROx1T — Cecilia Vega (@CeciliaVega) May 25, 2022

Ήταν παντρεμένη, είχε κόρη που αποφοίτησε από το κολέγιο και «τρεις χνουδωτούς φίλους», σύμφωνα με το βιογραφικό της στον ιστότοπο του σχολείου. Ο σύζυγός της, Ρουμπέν Ρουίς, είναι αστυνομικός, μέλος της υπηρεσίας που εντέλλεται να διενεργήσει την έρευνα για τη σφαγή. H δεύτερη δασκάλα που έχασε τη ζωή της ήταν ο 46χρονη Ίρμα Γκαρσία, μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η Γκαρσία είχε περάσει 23 χρόνια διδασκαλίας και είχε προταθεί ως δασκάλα της χρονιάς από την ανεξάρτητη σχολική περιφέρεια του Ουβάλντε το 2019.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 25, 2022

Κοινοποιώντας την είδηση του θανάτου της στο Facebook, ένας ανιψιός της που ονομάζεται Τζον έγραψε: «Η Τία μου δεν τα κατάφερε, θυσιάστηκε προστατεύοντας τα παιδιά στην τάξη της, σας ικετεύω να τη συμπεριλάβετε στις προσευχές σας. Ίρμα Γκαρσία είναι το όνομα της και πέθανε σαν ήρωας. Αγαπήθηκε από πολλούς και θα μας λείψε πραγματικά».