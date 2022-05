Πούτιν – Ντράγκι επικοινωνία: «Άρετε τις κυρώσεις για να βοηθήσω με την επισιτιστική κρίση»

Σε ανοικτό εκβιασμό προς τη Δύση προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνυσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην υπέρβαση της επισιτιστικής κρίσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Δύση θα άρει κυρώσεις της έναντι της Μόσχας.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εξάγει σιτηρά και λιπάσματα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση. Είπε επίσης στον Ντράγκι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει την αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου στην Ιταλία. Επιπλέον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν θεωρεί αβάσιμες τις κατηγορίες ότι η Ρωσία ευθύνεται για την έλλειψη προμηθειών σε όλο τον κόσμο. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να συμβάλει σημαντικά στην υπέρβαση της επισιτιστικής κρίσης μέσω της εξαγωγής σιτηρών και λιπασμάτων, με την επιφύλαξη της άρσης των πολιτικών περιορισμών από τη Δύση», ανέφερε το Κρεμλίνο σε δήλωση μετά την επικοινωνία με τον Ιταλό πρωθυπουργό.

Προστίθεται ότι ο Πούτιν μίλησε, επίσης, για τα «βήματα που έγιναν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένου του καθημερινού ανοίγματος ανθρωπιστικών διαδρόμων για την έξοδο πλοίων από τα λιμάνια του Αζόφ και της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία εμποδίζει η ουκρανική πλευρά». Η Ρωσία δέχθηκε κυρώσεις αφού ο Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Οι κυρώσεις και οι στρατιωτικές κινητοποιήσεις έχουν διαταράξει τις προμήθειες λιπασμάτων, σιταριού και άλλων εμπορευμάτων τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία. Σύμφωνα με τους «Moscow Times», οι δύο χώρες παράγουν το 30% της παγκόσμιας προσφοράς σιταριού.

Από την άλλη, όπως έκανε γνωστό η ιταλική προεδρία, η συνομιλία Πούτιν-Ντράγκι επικεντρώθηκε στις εξελίξεις της κατάστασης στην Ουκρανία και στις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται για να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση σε ό,τι αφορά την επισιτιστική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη και τις σοβαρές επιπτώσεις της στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Νωρίτερα, και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση δημοσιογράφων μέσω τηλεδιάσκεψης απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ρωσία έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δύση ότι εκείνη είναι που έχει προκαλέσει μια τέτοια κατάσταση, επιβάλλοντας κυρώσεις.

«Κατηγορηματικά, δεν αποδεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Αντιθέτως, κατηγορούμε τις δυτικές χώρες για τη λήψη μέτρων που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε. Η Μόσχα κάλεσε τη Δύση να άρει τις κυρώσεις, οι οποίες, όπως λέει, εμποδίζουν τις εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί τις εξαγωγές τροφίμων ως όπλο, ενώ το Κίεβο έχει πει ότι η Ρωσία έχει κλέψει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους σιτηρών σε περιοχές που έχουν καταλάβει οι δυνάμεις της.

