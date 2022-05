Τέξας μακελειό σε σχολείο: Η συγκλονιστική μαρτυρία του 9χρονου που γλίτωσε

Τύχη βουνό είχε ένας εννιάχρονος μαθητής που τραυματίστηκε από τα πυρά του 18χρονου Σαλβαδόρ Ράμος που έβαψε με αίμα το Δημοτικό Σχολείο Ρομπ της κοινότητας Ουβάλντε στο Τέξας. Το αγόρι βίωσε στο πετσί του τη σφαγή στο σχολείο του και αφηγήθηκε στη γιαγιά τα όσα έζησε όταν ο 18χρονος μαθητής εισέβαλε στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «New York Post», το εννιάχρονο αγόρι χτυπήθηκε στο πόδι από σφαίρα, αλλά το τραύμα του δεν ήταν σοβαρό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Όπως υποστηρίζει η γιαγιά του στο τοπικό δίκτυο «ΚΕNS 5», το παιδί τρόμαξε πολύ ακούγοντας τους πυροβολισμούς κι όταν ο Σαλβαδόρ Ράμος τον πυροβόλησε στο πόδι. «Οι πυροβολισμοί ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα, γιαγιά», της είπε ο μικρός.

💔 HEARTBREAK: Let's remember the victims of Robb Elementary in Texas, not the shooter. And let’s honor them by ACTING to stop gun violence. Rest In Peace, innocent angels…#Uvalde pic.twitter.com/39SFY8ISUY

— يائيل 🇺🇸🇺🇸 (@yailiil) May 25, 2022