Μακελάρης Τέξας: «Δεχόταν bullying για τα ρούχα του, το τραύλισμά του, τη φτωχή οικογένειά του»

Μοναχικός τύπος με επιθετικές τάσεις, που έκανε συχνά κοπάνες από το λύκειο και δεχόταν bullying επειδή καταγόταν από φτωχή οικογένεια και φορούσε eyliner, ήταν ο μακελάρης του Τέξας. Έτσι τουλάχιστον περιγράφουν πρώην συμμαθητές και συνάδελφοί του τον Σαλβαδόρ Ράμος, που έσπειρε τον τρόμο και τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε του Τέξας σκοτώνοντας 19 παιδιά και δύο δασκάλες, στο δεύτερο φονικότερο τέτοιο περιστατικό στην ιστορία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Washington Post, ο 18χρονος δεχόταν συχνά σκληρά πειράγματα από συμμαθητές του επειδή τραύλιζε, αλλά και για τα ρούχα του, ενώ του πέταγαν και ομοφοβικά σχόλια. Πρώην συμμαθητής του είπε στο CNN ότι ήταν κάπως «κοντά» με τον Ράμος και έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια, και ότι στον μακελάρη του Τέξας άρεσε ιδιαίτερα το «Call of Duty».

These were babies. #Uvalde #TexasSchoolMassacre #Texas this needs to stop. pic.twitter.com/Mn2aL7wPwM

— Joe LaForm (@laform_joe) May 25, 2022