Κουτάβι με βέλος: Μία ακόμη αρρωστημένη πράξη

Ένα κουτάβι τσιουάουα στη Νότια Καλιφόρνια βρέθηκε με ένα βέλος περασμένο από άκρη σε άκρη στο λαιμό του. Μια γυναίκα ανέφερε στην αστυνομία ότι βρήκε τον τραυματισμένο σκύλο σε μια γειτονιά κοντά στην πόλη Desert Hot Springs αφού άκουσε το κουτάβι να «ουρλιάζει», ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία ζώων.

Το κτηνιατρικό προσωπικό διαπίστωσε, ωστόσο, ότι το βέλος δεν είχε χτυπήσει τις ζωτικές αρτηρίες του κουταβιού οπότε αφαιρέθηκε με επιτυχία.

«Το να πυροβολεί κάποιος εσκεμμένα αυτό το καημένο κουτάβι με ένα βέλος είναι αηδιαστικό», δήλωσε η διευθύντρια της υπηρεσίας ζώων, Έριν Γκέτις. «Είμαστε σοκαρισμένοι και ελπίζουμε κάποιος να μας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το ποιος το έκανε», πρόσθεσε.

