Σύγκρουση Rafale Γαλλία: Ατύχημα στον αέρα κατά τη διάρκεια επίδειξης

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας ενεπλάκησαν σε μια μικρή σύγκρουση στον αέρα την Κυριακή, στη διάρκεια επίδειξης, όμως κατάφεραν, τελικά, να προσγειωθούν με ασφάλεια. Η πρόσκρουση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης του Κονιάκ στην κοινότητα Σατομπερνάρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα δυο αεροσκάφη ανήκουν στην 30η Μοίρα Μαχητικών της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Από την σύγκρουσή τους, το ένα από τα δυο αεροσκάφη έχασε μέρος του ουραίου πτερυγίου του, με τα συντρίμμια να πέφτουν και να προκαλούν ζημιές σε ένα σπίτι στην πόλη Gensac-la-Pallue. Μάλιστα, το συγκεκριμένο Rafale είχε βρεθεί πριν μερικές ημέρες στην Ελλάδα για την άσκηση Tiger Meet του ΝΑΤΟ και για τον σκοπό αυτό, έφερε τα χρώματα της τίγρης.

Two #Rafale fighters of the French Air Force were involved in a minor collision at Cognac airshow , but managed to land safely. One aircraft lost part of its tailfin in the collision. pic.twitter.com/9h9AfejDKo

— Defence News And Analysis (@VivekVe89968339) May 23, 2022