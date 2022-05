Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Νταβός: Το μήνυμα για τα ορυκτά καύσιμα

Στην επιτακτική ανάγκη της διαφοροποίησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα εστίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε και στην Ελλάδα μιλώντας για τους νέους τερματικούς σταθμούς LNG. Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ρωσία εργαλειοποιεί τα ενεργειακά αποθέματά της, αλλά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και όσον αφορά στα αποθέματα τροφίμων».

Ειδικότερα, τόνισε ότι «η κλιματική κρίση δεν μπορεί να περιμένει. Τώρα, όμως, είναι προφανείς και οι γεωπολιτικοί λόγοι. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα». «Το ίδιο ισχύει και για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού μας με φυσικό αέριο, έναν άλλο πυλώνα της REPowerEU. Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, η Ευρώπη συνάπτει νέες συμφωνίες με αξιόπιστους προμηθευτές σε όλον τον κόσμο. Τον Μάρτιο συμφώνησα με τον Πρόεδρο Μπάιντεν να αυξήσουμε σημαντικά τις παραδόσεις LNG από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Περισσότερο LNG και φυσικό αέριο μέσω αγωγών θα προέλθει επίσης από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία νέοι τερματικοί σταθμοί LNG σε Ελλάδα, Κύπρο και Πολωνία, όπως και νέες διασυνδέσεις» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία του υδρογόνου.

'Russia's actions have only strengthened Europe's resolve to move away from dependency on fossil fuels', says European Commission President Ursula von der Leyen, and push towards accelerating Europe's "clean energy transition."

Live updates: https://t.co/2f1KblFpIL

📺 Sky 501 pic.twitter.com/mwfaqYRxB2

— Sky News (@SkyNews) May 24, 2022