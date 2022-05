Ιπτάμενο ερπετό – Δράκος του Θανάτου: Στο «φως» ένας τεράστιος πτερόσαυρος

Ένα νέο είδος ιπτάμενου ερπετού, το οποίο ονομάστηκε «Ο Δράκος του Θανάτου» και έζησε πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια, μαζί με τους δεινόσαυρους, ανακάλυψαν ερευνητές από την Αργεντινή. Το μήκος του ήταν όσο ένα μεγάλο λεωφορείο. Τα νέο είδος του προϊστορικού ιπτάμενου ερπετού – ή πτερόσαυρου – είχε μήκος περίπου 9 μέτρων και οι ερευνητές ανακάλυψαν απολιθώματά του στα βουνά των Άνδεων, στην επαρχία Μεντόσα της δυτικής Αργεντινής. Οι βράχοι που έκρυβαν τα απολιθώματα χρονολογούνται πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική περίοδο Ο υπολογισμός αυτός σημαίνει ότι τα τρομακτικά ιπτάμενα ερπετά έζησαν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια χρόνια πριν από την πρόσκρουση αστεροειδή στη σημερινή χερσόνησο Γιουκατάν, που εξαφάνισε περίπου τα 3/4 της ζωής στον πλανήτη μας.

Ο επικεφαλής της αποστολής Λεονάρντο Ορτίθ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι τα πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά του απολιθώματος κατέστησαν απαραίτητο να δοθεί μια νέα ονομασία στο συγκεκριμένο είδος πτερόσαυρου (ThanatosDrakon) με τον συνδυασμό των ελληνικών λέξεων «Δράκος» και «Θάνατος». «Φάνηκε κατάλληλο να το ονομάσουμε έτσι», είπε ο Ορτίθ. «Είναι ο Δράκος του Θανάτου».

Το ερπετό θα ήταν πιθανότατα ένα τρομακτικό θέαμα στους αιθέρες. Οι ερευνητές, που δημοσίευσαν τη μελέτη τους τον περασμένο Απρίλιο στην επιστημονική επιθεώρηση «Cretaceous Research», αναφέρουν ότι τα τεράστια οστά κατατάσσουν το νέο είδος ως τον μεγαλύτερο πτερόσαυρο που έχει ανακαλυφθεί στη Νότια Αμερική και έναν από τους μεγαλύτερους σε όλον τον κόσμο. «Δεν έχουμε αρχείο για κανέναν στενό συγγενή του, έστω και με μια ελαφρά τροποποιημένη σωματοδομή με αυτό το θηρίο», δήλωσε ο Ορτίθ.

