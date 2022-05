Ρώσος διπλωμάτης Γενεύη: «Ποτέ ξανά δεν ένιωσα τέτοια ντροπή για τη χώρα μου»

Την παραίτηση του υπέβαλε Ρώσος διπλωμάτης στη Γενεύη. «Ο επιθετικός πόλεμος που εξαπέλυσε ο Πούτιν κατά της Ουκρανίας, είναι και ένα ειδεχθές έγκλημα εναντίον του λαού της Ρωσίας», ανέφερε ο Μπορίς Μπόνταρεφ. Ο Μπορίς Μπόνταρεφ, σύμβουλος της μόνιμης ρωσικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ στη Γενεύη, παραιτήθηκε, δηλώνοντας, «ποτέ δεν ένοιωσα τέτοια ντροπή για τη χώρα μου», ενώ τάχθηκε κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Την απόφασή του την κοινοποίησε στη σελίδα του στο Facebook, γράφοντας: «Στα είκοσι χρόνια της διπλωματικής μου καριέρας, είδα διάφορες στροφές στην δική μας εξωτερική πολιτική, αλλά ποτέ δεν ένοιωσα τέτοια ντροπή για την χώρα μου, όσο την 24η Φεβρουαρίου αυτού του έτους». «Ο επιθετικός πόλεμος που εξαπέλυσε (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν κατά της Ουκρανίας, αλλά στην ουσία εναντίον όλου του δυτικού κόσμου, δεν αποτελεί μόνο έγκλημα κατά του ουκρανικού λαού, αλλά θα έλεγα μάλιστα ειδεχθές έγκλημα εναντίον του λαού της Ρωσίας, που με το παχύ γράμμα Ζ διέγραψε όλες τις ελπίδες και προοπτικές για μια ευημερούσα και ελεύθερη κοινωνία στην χώρα μας», γράφει στην ανάρτηση του.

Ο Μπόνταρεφ επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους εκείνων που εξαπέλυσαν τον πόλεμο είναι να μείνουν για πάντα στην εξουσία, στο βωμό της οποία είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τόσες ζωές όσες χρειάζεται για αυτό. Ήδη έχουν σκοτωθεί χιλιάδες Ρώσοι και Ουκρανοί, επισημαίνει. «Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να επισημάνω ότι αυτά τα είκοσι χρόνια το επίπεδο του ψέματος και του ψευτοεπαγγελματισμού στο έργο του υπουργείου Εξωτερικών συνεχώς μεγάλωνε. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια αυτό έγινε καταστροφικό», λέει ο Μπόνταρεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η καλύτερη απεικόνιση της παρακμής αυτού του συστήματος» υπήρξε ο επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. «Μέσα σε 18 χρόνια έγινε από ένας επαγγελματίας και μορφωμένος διανοούμενος, τον οποίο τόσο εκτιμούσαν οι συνάδελφοι μου, σε έναν άνθρωπο, ο οποίος διαρκώς κάνει αντιφατικές δηλώσεις και απειλεί τον κόσμο (δηλαδή και τη Ρωσία επίσης) με πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Μπόνταρεφ.

Finally! Boris Bondarev should be invited to speak in Davos this week. Let’s hope other Russian professional diplomats will now follow his example and resign in order to retain their personal dignity @borgebrende @fuecks @fritzfelgentreu @MunSecConf https://t.co/BtvM6D0ayF

Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν ασχολείται με την διπλωματία, επισημαίνει ο Μπόνταρεφ. «Όλα ανάγονται στην υποδαύλιση του πόλεμου, του ψέματος, του μίσους. Αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα λίγων, πολύ λίγων ανθρώπων, που με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην περαιτέρω απομόνωση και παρακμή της χώρας μου». Ο Μπόνταρεφ προσθέτει, ότι υπήρξε διπλωμάτης για είκοσι χρόνια και το υπουργείο Εξωτερικών ήταν για τον ίδιο «το σπίτι του και η οικογένειά» του. «Όμως απλά δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον σ’ αυτή την αιματηρή, χωρίς νόημα και εντελώς αχρείαστη ντροπή», καταλήγει στην δήλωση του.

Ο Μπόνταρεφ είναι πιθανόν ο πρώτος Ρώσος διπλωμάτης που ανακοινώνει ότι παραιτείται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει την παραίτηση του. Τον Μάρτιο, οι διπλωμάτες δεκάδων ευρωπαϊκών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα την ώρα που μεταδιδόταν η ομιλία του Λαβρόφ στον πλαίσιο της διάσκεψης για τον αφοπλισμό.

