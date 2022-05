Πανεπιστημιακός Ιράν: Με εκτέλεση κινδυνεύει ο Τζαλαλί – Η έκκληση της συζύγου στην ΕΕ

Η σύζυγος του Ιρανοσουηδού πανεπιστημιακού Αχμεντρεζά Τζαλαλί, που κατηγορείται για κατασκοπεία και απειλείται με εκτέλεση στο Ιράν, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει προκειμένου να απελευθερωθεί ο σύζυγός της, σε συνέντευξη προς το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πανεπιστημιακός θα μπορούσε να απαγχονιστεί ακόμη και στις 21 Μαΐου, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να εκτελεστεί η θανατική καταδίκη του. Όμως σύμφωνα με τη σύζυγό του, Βίντα Μεχράνια, ο Ιρανός υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να εξετάσει μια αναστολή της ποινής.”Ελπίζω πως η ΕΕ μπορεί στ’ αλήθεια να ενεργήσει με αποφασιστικό τρόπο για να ξαναφέρει τον Αχμεντρεζά πίσω στο σπίτι”, δήλωσε, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης που δημοσιοποίησε το ZDF. Η ΕΕ δεν πρέπει “να επιτρέψει ένας αθώος άνθρωπος να σκοτωθεί με τόσο απάνθρωπο τρόπο”, πρόσθεσε.

While #AhmadrezaDjalali was supposed to be hanged on Saturday, his wife says the execution did not take place, and Iran's justice minister is considering a postponement of the death sentence.

— Iran International English (@IranIntl_En) May 21, 2022