Ιράν πολυκατοικία: Τραγικές εικόνες – Ένοικοι καταπλακώθηκαν

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το Ιράν όπου σήμερα κατέρρευσε κτίριο 10 ορόφων με αποτέλεσμα να ανασυρθούν πέντε πολίτες νεκροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα τουλάχιστον 80 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια της πολυκατοικίας με τις Αρχές να φοβούνται πως ο απολογισμός των νεκρών θα μεγαλώσει τις επόμενες ώρες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη Αμπαντάν, ενώ ομάδες αρωγής στέλνονται από άλλες πόλεις για να συνδράμουν.

May 23 – Abadan, SW #Iran

Angry locals attack and chase after the Mayor of Abadan following the collapse of the 10-story Metropol building. pic.twitter.com/cnWPKcJ7oe

— Iran News Wire (@IranNW) May 23, 2022