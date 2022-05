Μαρία Σάκκαρη κατάταξη: Ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται πλέον στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις με 4.726 βαθμούς, στον σχετικό πίνακα της WTA.H Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που νίκησε στην πρεμιέρα της στο Roland Garros, ανέβηκε ένα σκαλοπάτι από την προηγούμενη κατάταξη, καθώς βρισκόταν στο Νο 4 της κατάταξης.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κι αυτή κέρδισε δύο θέσεις (170η με 379 βαθμούς), ενώ μια θέση ανέβηκε και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (187η με 355 βαθμούς). Χωρίς αλλαγές η κορυφή, με την Ιγκα Σφιάτεκ να παραμένει πρώτη με 7.061 βαθμούς, ενώ η Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (4.911) βρίσκεται δεύτερη.

1. Ιγκα Σφιόντεκ (Πολωνία) 7.061 βαθμοί

2. Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 4.911

3. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.726

4. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.545

5. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.446

6. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.380

7. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 3.966

8. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 3.678

9. Ντανιέλε Κόλινς (ΗΠΑ) 3.315

10. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 3.060

After seeing Jabeur go out, Auger-Aliassime taken to a 5th, No.3 Maria Sakkari says the long wait to get onto Chatrier actually gave her time to de-stress.

“There was always going to be stress, because that's the way in a Slam." pic.twitter.com/6u1gZLWsMB

— WTA Insider (@WTA_insider) May 22, 2022