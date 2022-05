Τζόνι Ντεπ δίκη: Τι θα συμβεί στην Άμπερ Χερντ αν χάσει για τη συκοφαντική δυσφήμιση

Η μοίρα του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ βρίσκεται στα χέρια των ενόρκων της Βιρτζίνια. Επτά ένορκοι που επιβλέπουν τη δίκη στο Φέρφαξ θα αποφασίσουν αν η 36χρονη Άμπερ Χερντ δυσφήμισε τον 58χρονο Τζόνι Ντεπ, όταν έγραψε το 2018 ένα άρθρο στην Washington Post, στο οποίο αποκάλεσε τον εαυτό της «δημόσιο πρόσωπο που εκπροσωπεί την ενδοοικογενειακή κακοποίηση». Οι ένορκοι θα πρέπει επίσης να αποφασίσουν αν θα πρέπει να της επιβληθεί αποζημίωση εκατομμυρίων. «Οι ένορκοι θα καθορίσουν τις αποζημιώσεις τόσο για την αγωγή όσο και για την ανταγωγή», δήλωσαν πηγές προσκείμενες στη νομική ομάδα της Χερντ στη New York Post.

Η ηθοποιός του «Aquaman» – που κάποτε έβγαινε με τον Τζόνι Ντεπ και ήταν παντρεμένη μαζί του για 15 μήνες – δεν κινδυνεύει με φυλάκιση, αφού δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, παρά μόνο αστικές αξιώσεις. Ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής» κατέθεσε την αγωγή δυσφήμισης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Χερντ, υποστηρίζοντας ότι έβλαψε τη φήμη και την καριέρα του – και του κόστισε δεκάδες εκατομμύρια – όταν εκείνη έγραψε το άρθρο της.

Η Χερντ δεν κατονόμασε τον Ντεπ στο κείμενο της, αλλά οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι εξακολουθεί να τον δυσφημεί, επειδή το δημοσίευμα αναφερόταν σαφώς σε ισχυρισμούς για ενδοοικογενειακή κακοποίηση που έκανε η πρώην σύζυγός του όταν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016 και πήρε προσωρινά περιοριστικά μέτρα εναντίον του.

Ο Τζόνι Ντεπ αρνείται ότι πλήγωσε ποτέ σωματικά τη Χερντ και έχει υποστηρίξει ότι εκείνη ήταν η κακοποιός στη σχέση τους. Η Άμπερ Χερντ, εν τω μεταξύ, έχει κατηγορήσει τον Ντεπ ότι της έχει επιτεθεί δεκάδες φορές. Η ηθοποιός κατέθεσε τότε ανταγωγή για δυσφήμιση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων – ισχυριζόμενη ότι ο Τζόνι Ντεπ πραγματοποιούσε «εκστρατεία δυσφήμισης» για να καταστρέψει τη ζωή της. Το ζευγάρι αναμετρήθηκε ενώπιον ενόρκων στο δικαστήριο της κομητείας Φέρφαξ επί τέσσερις εβδομάδες. Οι τελικές αγορεύσεις έχουν οριστεί για τις 27 Μαΐου και οι ένορκοι θα μπορούσαν να αρχίσουν να διαβουλεύονται για την τύχη του αποξενωμένου ζευγαριού αμέσως μετά.

Υπάρχει η πιθανότητα οι ένορκοι να μην πειστούν από καμία πλευρά και να αποφασίσουν ότι ούτε ο Τζόνι Ντεπ ούτε η Άμπερ Χερντ θα πρέπει να λάβουν αποζημίωση, δήλωσε η πηγή που βρίσκεται κοντά στη νομική ομάδα της Χερντ.

«Οι ένορκοι αποφασίζουν για τις αποζημιώσεις και ναι, είναι πιθανό να μην επιδικαστεί καμία αποζημίωση». Αν οι ένορκοι δεν κρίνουν ότι η Άμπερ Χερντ θα πρέπει να πληρώσει στην υπόθεση του Τζόνι Ντεπ, θα δικαιούται να ανακτήσει το κόστος των νομικών της εξόδων από τον Ντεπ. Το ποσό αυτό θα καθοριστεί από δικαστή σε μεταγενέστερο σημείο, ανέφεραν οι πηγές.

Αλλά αν ο Τζόνι Ντεπ πετύχει, θα μπορούσε να έχει ένα «ανατριχιαστικό αποτέλεσμα» που θα αποθαρρύνει άλλα φερόμενα ως θύματα από το να βγουν μπροστά, δήλωσε ο Halim Dhanidina, δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης και πρώην δικαστής της Καλιφόρνια. Εάν η υποθετική νίκη οδηγήσει επίσης σε μια σημαντική χρηματική απόφαση που θα επιδικαστεί στον Ντεπ, «τότε είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θα το σκεφτούν δύο φορές να κάνουν δηλώσεις εάν αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε νομική ευθύνη», δήλωσε ο Dhanidina. Από την άλλη πλευρά, «δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα αισθάνονται ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν ακόμη και αν γνωρίζουν ότι δεν είναι αλήθεια», σημείωσε ο πρώην δικαστής.

