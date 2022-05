Ουκρανός σκότωσε τα παιδιά του: Φρίκη στην Τουρκία

Φρίκη το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Αλάνια, της περιφέρειας της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένας 38χρονος Ουκρανός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τα δυο ανήλικα παιδιά του και τραυμάτισε τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα), όταν ο δράστης, που είχε φτάσει στην Τουρκία μαζί με την οικογένειά του μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα του, λογομάχησε έντονα με τη γυναίκα του, στην οποία επιτέθηκε και τραυμάτισε, ενώ μαχαίρωσε στο λαιμό και σκότωσε τα δυο παιδιά του, ένα εξάχρονο κορίτσι κι ένα τετράχρονο αγόρι.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια από τους γείτονες, ενώ οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά, ωστόσο δεν κατάφεραν να τα κρατήσουν στη ζωή.

Ο 38χρονος που ήταν λέκτορας και καθηγητής Οικονομικών σε πανεπιστήμιο στο Χάρκοβο, συνελήφθη και του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

#Today at 8:30 a.m., a #Ukrainian refugee in #Turkish #Alanya stabbed his 4-year-old son and 6-year-old daughter. He tried to stab his wife, but she managed to escape and call the #police. They write that the killer "suffered a nervous breakdown." pic.twitter.com/QWCvLzh2Yv

