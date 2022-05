Δημοσιογράφοι Αφγανιστάν – Ταλιμπάν: Με μπούρκα οι παρουσιάστριες

Οι τηλεπαρουσιάστριες των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων στο Αφγανιστάν εμφανίστηκαν σήμερα στον αέρα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ακολουθώντας την εντολή των Ταλιμπάν αφού χθες την είχαν αψηφήσει. Αφότου επανήλθαν στην εξουσία πέρυσι, οι Ταλιμπάν επέβαλαν σειρά περιορισμών στην κοινωνία, ένα μεγάλο μέρος των οποίων έχει σκοπό να υποτάξει τις γυναίκες στη δική τους αυστηρή ιδέα για το ισλάμ.

Στις αρχές του μήνα ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν εξέδωσε διαταγή σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες πρέπει δημόσια να έχουν καλυμμένο όλο το σώμα τους, περιλαμβανομένου του προσώπου, στην καλύτερη περίπτωση με την μπούρκα, ένα πέπλο που καλύπτει όλο το σώμα και έχει μόνο ένα άνοιγμα στο ύψος των ματιών. Προηγουμένως αρκούσε ένα μαντίλι που κάλυπτε τα μαλλιά.

Το περιβόητο αφγανικό υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Διαφθοράς είχε διατάξει τις τηλεπαρουσιάστριες να καλύπτουν τα πρόσωπά τους από χθες Σάββατο. Οι γυναίκες δημοσιογράφοι επέλεξαν αρχικά να μην υποταχθούν σε αυτή τη διαταγή εμφανιζόμενες στον αέρα χωρίς να κρύβουν το πρόσωπό τους.

Όμως σήμερα οι παρουσιάστριες φορούσαν το ολόσωμο πέπλο, αφήνοντας να φαίνονται μόνο τα μάτια και το μέτωπό τους, για να παρουσιάσουν τις ειδήσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα TOLOnews, Shamshad TV και 1TV.”Αντισταθήκαμε και ήμασταν εναντίον” της μπούρκας, δήλωσε στο AFP η Σόνια Νιαζί, παρουσιάστρια του TOLOnews. “Όμως το TOLOnews υπέκυψε στις πιέσεις (των Ταλιμπάν), είπε πως όλες οι παρουσιάστριες που εμφανίζονται στην τηλεόραση χωρίς να καλύπτουν το πρόσωπο πρέπει να αναζητήσουν άλλη δουλειά”, είπε.

