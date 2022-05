Αντόνιο Κόστα Κίεβο: «Έρχομαι εδώ με συγκίνηση και σεβασμό»

Στο Κίεβο βρίσκεται από το πρωί ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα. Θα έχει συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι για την επιθυμία της χώρας του να ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά και το πακέτο βοήθειας της Λισαβώνας προς την Ουκρανία. «Έρχομαι εδώ με συγκίνηση και σεβασμό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς αυτή τη χώρα κι αυτό το λαό ενόψει της βάρβαρης ρωσικής επιθετικότητας», είπε ο Κόστα, που διαπίστωσε ιδίοις όμμασιν την καταστροφή που προκάλεσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν, 20 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός είχε δηλώσει ενόψει του ταξιδιού του ότι θέλει να χαρτογραφήσει μια «ρεαλιστική προσέγγιση» αναφορικά με τις ενταξιακές φιλοδοξίες της Ουκρανίας στην ΕΕ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πρέπει να γίνει πρώτα η οικονομική ενσωμάτωση της χώρας στην Ένωση. «Σκοπεύω να ταυτοποιήσω τις ειδικές ανάγκες που ζητούν να ικανοποιηθούν οι ουκρανικές Αρχές και να συμβάλω στην οικοδόμηση μιας άμεσης λύσης που θα ενώνει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε χθες από τη Βαρσοβία. «Θεωρώ ότι η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην κοινή αγορά είναι πολύ σημαντική με τη χαλάρωση των τελωνειακών κανόνων».

I will never forget the visit to #Irpin. The levels of destruction and violence are completely devastating. I testified the evidence of vicious, indiscriminate and unjustified attacks. pic.twitter.com/f9f1Kmh9Ra

— António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022