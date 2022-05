Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Νταβός: Η μεγάλη επιστροφή

Μετά από δύο χρόνια, οι πλούσιοι και ισχυροί του πλανήτη επιστρέφουν στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός, την επόμενη εβδομάδα. Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, που είχε «παγώσει» για δύο χρόνια εξαιτίας του κορωνοϊού, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 22-26 Μαΐου. Η φετινή συνάντηση στο Νταβός θα κινηθεί σε «ρυθμούς κορωνοϊού», καθώς όλοι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν εμβολιαστεί. Χρειάζεται, επίσης, να υποβληθούν σε εξετάσεις τόσο πριν όσο και μετά την άφιξή τους στην πόλη προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σχεδόν 2.500 άτομα αναμένεται να παρευρεθούν στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα από τους 3.000 συμμετέχοντες του Ιανουάριου του 2020.

Οι συμμετέχοντες θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εάν έχουν λάβει δύο δόσεις, συν την αναμνηστική, από όλα τα αναγνωρισμένα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του κινεζικού CoronaVac από τη Sinovac. Το εμβόλιο Sputnik της Ρωσίας δεν είναι ανάμεσα σε αυτά.

https://twitter.com/STORM_Partners/status/1527572963842727939

Η φετινή λίστα συμμετεχόντων δεν περιλαμβάνει κανέναν Ρώσο κυβερνητικό αξιωματούχο ή εταιρεία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα οδηγήσει αναμφίβολα σε πολλές συζητήσεις, καθώς επιχειρηματίες και πολιτικοί ενδέχεται να συνομιλήσουν για ζητήματα ασφαλείας και τις υψηλότερες τιμές τροφίμων, μεταξύ άλλων. «Το Νταβός πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να κρατά στο επίκεντρο και τις δύο ατζέντες: έναν πόλεμο στην Ευρώπη αλλά και μια παγκόσμια οικονομική κρίση», είπε ο Μαρκ Μαλόχ-Μπράουν, πρόεδρος του Open Society Foundations και συμμετέχων στο Νταβός, στο «Squawk Box Europe» του CNBC. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή και η πανδημία του κορωνοϊού θα αποτελέσουν θέματα συζήτησης.

Μία ακόμη αλλαγή στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι ο καιρός στο Νταβός. Τα χιονισμένα βουνά και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν θα αποτελούν φόντο του φετινού φόρουμ. Οι συζητήσεις αναμένεται να γίνουν σε μια ηλιόλουστη περίοδο με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

In the "russian House" in Davos, Switzerland, where russians gathered for an economic forum, Ukrainians are organizing an exhibition, renaming it the "russian war crimes house". pic.twitter.com/XsbSCSIgYS

— Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) May 20, 2022