Μωρά πιγκουίνοι – Λονδίνο: Ο πιο ευφάνταστος τρόπος ανατροφής τους

Ο ζωολογικός κήπος του Λονδίνου χρειάστηκε να βρει μια ευφάνταστη λύση για να μεγαλώσει πέντε μωρά πιγκουίνους, επειδή οι γονείς δεν μπορούσαν να τα φροντίσουν. «Στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, ελέγχουμε τις φωλιές κάθε μέρα, προσέχοντας τυχόν νεοσσούς που μπορεί να μην τρέφονται αρκετά ή των οποίων οι γονείς δυσκολεύονται να τους φροντίσουν», λέει η Σούζι Χάιντ, που εργάζεται στους πιγκουίνους.

«Αυτά τα πέντε μωρά είχαν όλα γονείς, που έκαναν πρώτη φορά απογόνους, οπότε χρειάζονταν λίγη επιπλέον υποστήριξη. Οπότε εκεί μπήκαμε εμείς με λίγη βοήθεια από μερικούς λούτρινους πιγκουίνους, που πήραμε από το κατάστημα του ζωολογικού κήπου, για να κάνουν αγκαλίτσες μαζί τους», πρόσθεσε. Όσο εκείνοι εναλλάσσονται σε βάρδιες όλο το εικοσιτετράωρο για να ταΐζουν τα μωρά, τα λούτρινα ζωάκια διασφαλίζουν ότι οι νεοσσοί νιώθουν άνετα, λειτουργώντας ως χνουδωτοί φίλοι τους.

Οι πέντε νεοσσοί εκκολάφθηκαν μεταξύ 14 και 24 Απριλίου και πέρασαν τις τελευταίες εβδομάδες κάτω από θερμαινόμενους λαμπτήρες με έναν λούτρινο πιγκουίνο, λαμβάνοντας καθημερινά ένα ειδικό «μιλκσέικ» με ψάρια, βιταμίνες και μέταλλα. Μόλις γίνουν περίπου δέκα εβδομάδων, θα μεταφερθούν στην πισίνα για να ξεκινήσουν μαθήματα κολύμβησης και θα κάνουν το δημόσιο ντεμπούτο τους μαζί με τους υπόλοιπους 62 πιγκουίνους του ζωολογικού κήπου στην έκθεση Penguin Beach.

«Αυξάνουν σταθερά το βάρος τους κατά 10% κάθε μέρα, μεγαλώνουν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε η Χάιντ. «Ανυπομονούν συνεχώς για το επόμενο γεύμα τους και φροντίζουν να ξέρουμε ότι είναι ώρα για φαγητό— μπορεί να είναι μόλις ενός μηνός, αλλά σίγουρα έχουν τελειοποιήσει την κραυγή τους!»

