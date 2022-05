Έλον Μασκ αεροσυνοδός: Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Πυρ και μανία έγινε ο Έλον Μασκ με ένα εκρηκτικό δημοσίευμα που τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος αεροσυνοδού ιδιωτικού τζετ, που ανήκει στη Space X. Ο Μασκ, που ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διαρρηγνύει τους δεσμούς του με τους Δημοκρατικούς και τώρα θα ψηφίσει Ρεπουμπλικανούς, έκανε λόγο για πολιτικά υποκινούμενες καταγγελίες κι ότι θα συνεχίσει τη μάχη για την «ελευθερία του λόγου».

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα του Insider ότι ζήτησε από αεροσυνοδό στο ιδιωτικό του τζετ να του κάνει ερωτικό μασάζ με αντάλλαγμα να της αγοράσει ένα άλογο, υπόθεση που οδήγησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 250.000 δολαρίων. Το tweet με το οποίο απάντησε ο Μασκ είναι το τελευταίο μιας σειράς επικριτικών για τους προοδευτικούς και τους Δημοκρατικούς αναρτήσεων με τον ίδιο να δηλώνει υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου. «Οι επιθέσεις εναντίον μου πρέπει να ιδωθούν υπό πολιτικό πρίσμα – αυτή είναι η κλασική (απεχθής) πρακτική τους – αλλά τίποτε δεν θα με αποτρέψει από το να μάχομαι για ένα καλό μέλλον και το δικαίωμά σας στην ελευθερία του λόγου», έγραψε.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022