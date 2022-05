Βαγγέλης Παπαθανασίου – διεθνή ΜΜΕ: Εγκωμιαστικά άρθρα στην είδηση του θανάτου του

Την είδηση για τον θάνατο του Βαγγέλη Παπαθανασίου (Vangelis), ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες παγκοσμίως, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Έλληνας συνθέτης πέθανε στο Παρίσι. Την είδηση ανακοίνωσε το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Reuters αναμετέδωσε την είδηση από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέροντας το βιογραφικό του μουσικοσυνθέτη. «Κάποτε ο Vangelis είπε ότι το μουσικό κομμάτι, που του χάρισε ένα Όσκαρ και ήταν στην κορυφή των charts για εβδομάδες, ήταν εν μέρει ένας φόρος τιμής στον πατέρα του, ο οποίος ήταν δεινός ερασιτέχνης δρομέας», αναφέρει στο τηλεγράφημά του το Reuters. «Είναι απλώς ένα άλλο μουσικό κομμάτι», είπε σε μια συνέντευξή του, συνεχίζει το πρακτορείο. Το Γαλλικό Πρακτορείο με έκτακτο τηλεγράφημά του έβγαλε την είδηση του θανάτου του Vangelis, μεταδίδοντας την δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Guardian μετέδωσε επίσης την είδηση για τον χαμό του συνθέτη, μιλώντας για τον «μουσικό του οποίου το συνθετικό έργο έφερε τεράστια δραματική τέχνη στα soundtrack ταινιών».

Vangelis, composer of Chariots of Fire and Blade Runner soundtracks, dies aged 79 https://t.co/YJdC21UhNG

— The Guardian (@guardian) May 19, 2022