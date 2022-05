Ποδηλατικός Γύρος Ιταλίας: Τραυματίστηκε από φελλό σαμπάνιας ο νικητής

Ο Μπινιάμ Γκιρμάι ήταν ο νικητής στο 10ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας αλλά δεν μπόρεσε να το χαρεί όσο θα ήθελε, αφού την ώρα που ανέβηκε στο βάθρο… κατάφερε να τραυματιστεί με τον φελλό της σαμπάνιας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο μάτι. Ο Γκιρμάι έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδηλάτης που νικάει σε αγώνα σε Grand Tour οπότε η χαρά του, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ήταν μεγάλη. Λίγες στιγμές αφότου ανέβηκε στο βάθρο, όμως, ήταν μεγάλος και ο πόνος του, αφού την ώρα που πήγε να ανοίξει τη σαμπάνια είχε ατύχημα με τον φελλό, με συνέπεια να τραυματιστεί στο μάτι.

Αμέσως, φυσικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν αιμορραγία στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού, με τον ίδιο να δηλώνει: «Είμαι χαρούμενος τώρα, ήμουν λίγο λυπημένος για αυτό που συνέβη με τη σαμπάνια, αλλά όταν επέστρεψα ήταν όλα καλύτερα. Σήμερα, όμως, δυστυχώς δεν ξεκίνησα τον αγώνα γιατί ακόμα το μάτι μου χρειάζεται λίγη ξεκούραση. Ανυπομονώ για το υπόλοιπο της σεζόν. Ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν και με ενθάρρυναν. Είμαι καλά τώρα. Τα λέμε σύντομα».

#Girmay was taken to hospital after the podium ceremony of the Giro d'Italia. The stage winner of the stage to Jesi was injured after he tried to open the champagne bottle and shot the cork in his eye. According to media at the finish, he could no longer see through eye.#Giro2022 pic.twitter.com/kbG0KZxefU

