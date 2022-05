Συντριβή Boeing Κίνα MU5375: Αποκάλυψη σοκ εμπειρογνωμόνων των ΗΠΑ

Αμερικανοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι πιθανότατα ήταν σκόπιμη η συντριβή του αεροσκάφους της China Eastern στην Κίνα τον περασμένο Μάρτιο, όπως ανέφερε η Wall Street Journal. Το αεροσκάφος της πτήσης MU5375 πετούσε από το Κουνμίνγκ στη Γκουανκζού της Κίνας στις 21 Μαρτίου όταν εντελώς ανεξήγητα έκανε βουτιά από ύψος 29.000 ποδιών σε μια λοφοπλαγιά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 132 επιβαίνοντες. Τα μαύρα κουτιά του Boeing 737-800, που βρέθηκαν στο σημείο εστάλησαν για ανάλυση στις ΗΠΑ και τα δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι κάποιος – πιθανώς ένας πιλότος ή άτομο που εισέβαλε διά της βίας στο κόκπιτ, ώθησε το αεροσκάφος στη μοιραία πτώση, όπως ανέφεραν πηγές που έχουν γνώση των ερευνών στην αμερικανική εφημερίδα. «Το αεροσκάφος έκανε ακριβώς ό,τι το διέταξε κάποιος στο πιλοτήριο», έγραψε η WSJ επικαλούμενη άτομο που έχει γνώση της προκαταρκτικής έκθεσης των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων.

Οι τελευταίοι θεωρούν ότι το συμπέρασμά τους στηρίζει το γεγονός ότι οι επιθεωρητές που ανέλαβαν την έρευνα στην Κίνα δεν έχουν επισημάνει μέχρι στιγμής κάποιο μηχανικό πρόβλημα στο αεροσκάφος ή πρόβλημα στα χειριστήρια ελέγχου πτήσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη συντριβή. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) είπε ότι το πλήρωμα πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας πριν την απογείωση, το αεροσκάφος δεν μετέφερε επικίνδυνα υλικά και δεν φάνηκε να συνάντησε κακοκαιρία, αν και όπως τόνισε η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της αεροπορικής τραγωδίας μπορεί να πάρει χρόνια. Όπως αναφέρει, ωστόσο, η WSJ, οι αρμόδιες αμερικανικές Αρχές θεωρούν ότι πιθανότατα ευθύνεται ο πιλότος, μολονότι από το Πεκίνο λένεότι δεν υπάρχει καμία υποψία εις βάρος του κυβερνήτη.

US investigators believe someone on board deliberately crashed a China Eastern flight in March, the Wall Street Journal reports, in what was China's deadliest air disaster in decades

Black boxes recovered from the site were sent to the US for analysishttps://t.co/p31WFsH66d

— AFP News Agency (@AFP) May 18, 2022