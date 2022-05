Σουηδία – Φινλανδία ΝΑΤΟ: Επίσημο αίτημα ένταξης

Η Φινλανδία και η Σουηδία κατέθεσαν σήμερα επισήμως αίτημα για την προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ. Ετσι, από σήμερα ξεκινά και τυπικά η διαδικασία για την ένταξή τους στη Συμμαχία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες. O πρεσβευτής της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, Άξελ Βέρνχοφ, και ο Φινλανδός ομόλογός του, Κλάους Κορχόνεν, υπέβαλαν επίσημα από κοινού την αίτηση προσχώρησης στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο στο αρχηγείο της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. Τις αιτήσεις παρέλαβε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κάνοντας λόγο για «ιστορικό βήμα». «Είναι καλή μέρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ. «Ευχαριστώ για την επίδοση των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δρόμο του», συνέχισε.

«Καλωσορίζω θερμά τα αιτήματα της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είστε οι πιο στενοί εταίροι μας και η ιδιότητα του μέλους θα αυξήσει την κοινή ασφάλεια», διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Επισήμανε ότι οι σύμμαχοι θα αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών κι ότι τα συμφέροντα για την ασφάλεια όλων των συμμάχων θα ληφθούν υπόψη.

«Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σε όλα τα ζητήματα και να καταλήξουμε σε γρήγορα συμπεράσματα», κατέληξε ο Γενς Στόλτενμπεργκ. Η υποψηφιότητα Φινλανδίας και Σουηδίας θα πρέπει να μελετηθεί από τα 30 κράτη μέλη της Συμμαχίας, μια διαδικασία που θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, παρά τις επιφυλάξεις της Τουρκίας. Εάν κατευναστούν οι ανησυχίες της Άγκυρας και προχωρήσουν όπως αναμενόταν οι αιτήσεις, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ σε λίγους μήνες. Η διαδικασία διαρκεί γενικά έως και δώδεκα μήνες, αλλά το ΝΑΤΟ θέλει να κινηθεί γρήγορα εν προκειμένω λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που θέτει η Ρωσία για αυτές τις δύο χώρες. Ο Καναδάς έχει ήδη δεσμευτεί να επιταχύνει τη διαδικασία: «Είμαστε υπέρ, και είμαστε υπέρ όχι μόνο μιας ένταξης, αλλά και μιας ταχείας προσχώρησης», δήλωσε τη Δευτέρα η Καναδή υπουργός Εξωτερικών, Μελανί Ζολί.

Ήδη έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας, με τον Ερντογάν να μην αποκλείεται να ζητήσει ανταλλάγματα για να άρει τις ενστάσεις του από άλλους συμμάχους στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ή ακόμη και από την ΕΕ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα υποδεχθεί αύριο Πέμπτη στον Λευκό Οίκο τον Φινλανδό ομόλογό του, Σάουλι Νιινίστο και την πρωθυπουργό της Σουηδίας, Μαγκνταλένα Άντερσον, και θα στηρίξει το αίτημά τους. Στο μεταξύ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντάται σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν και στο τετ-α-τετ αναμένεται να κυριαρχήσει το θέμα.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Τσαβούσογλου θα εξηγήσει στον Αμερικανό ομόλογό του τις ανησυχίες της Άγκυρας κι ότι στο τραπέζι θα πέσουν επίσης το θέμα των S-400, των F-16, της Ανατολικής Μεσογείου, το Κυπριακό κι οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

