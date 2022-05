Αζόφ θανατική ποινή: Τι περιμένει τους μαχητές;

Την ανταλλαγή Ουκρανών στρατιωτικών που εγκατέλειψαν τις τελευταίες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα Αζόφσταλ στη Μαριούπολη με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου αναμένει το Κίεβο, με τη ρωσική Κρατική Δούμα ωστόσο (κάτω Βουλή της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας) να εξετάζει την απαγόρευση της ανταλλαγής Ουκρανών του συντάγματος Αζόφ για Ρώσους στρατιωτικούς.

Praying for the fighters of #Azovstal. Praying #Russia makes an exception and for once honors the agreement to exchange POWs. — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) May 17, 2022

Περίπου 260 Ουκρανοί, ανάμεσά τους περισσότεροι από 50 τραυματίες, εγκατέλειψαν το Αζόφσταλ, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο, με τους φιλορώσους αυτονομιστές από την πλευρά τους να μιλούν για «παράδοσή» τους. Οι Ουκρανοί στρατιωτικοί, καθώς και οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν σε εδάφη που ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις.

At least 7 buses with #Azovstal Defenders have left territory of the plant, @Reuters reports.

Their total number and further information are not disclosed. The situation is delicate and needs to remain outside of public domain at the moment. #SaveAzov #SaveMariupol #Mariupol pic.twitter.com/u12VRN66oe — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 17, 2022

Ανταλλαγή κρατουμένων ζητεί η Ουκρανία

Η Ουκρανία αναμένει να πραγματοποιήσει ανταλλαγή Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου για τους βαριά τραυματισμένους στρατιώτες που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη αργά τη Δευτέρα, δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της χώρας. «Για να σωθούν ζωές, 52 από τους βαριά τραυματισμένους στρατιώτες μας απομακρύνθηκαν χθες. Αφού σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους, θα τους ανταλλάξουμε με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου», ανέφερε η Ιρίνα Βερεστσούκ. «Εργαζόμαστε για τα επόμενα στάδια της ανθρωπιστικής επιχείρησης», πρόσθεσε.

Ukraine’s military announced the evacuation of the last of its troops from the Azovstal steelworks in Mariupol, signaling an end to the longest and bloodiest battle of Russia’s war in Ukraine so far https://t.co/B71rl2FvNQ pic.twitter.com/o99xW7a1ll — Reuters (@Reuters) May 17, 2022

Ερωτηματικό η στάση της Μόσχας

Ωστόσο, φωνές στη Μόσχα εκφράζουν τη διαφωνία τους ως προς το ενδεχόμενο ανταλλαγής Ουκρανών του Αζόφσταλ με Ρώσους στρατιωτικούς. Η Κρατική Δούμα εξετάζει την απαγόρευση μιας τέτοιας ανταλλαγής κρατουμένων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του σώματος, Βιάτσεσλαβ Βολοντίν. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρέπει γίνει ανταλλαγή «εγκληματιών Ναζί». Από την πλευρά του, ο Ρώσος βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες με το Κίεβο, ανέφερε στο κοινοβούλιο ότι οι «εγκληματίες πολέμου» του Αζόφ αξίζουν τη θανατική ποινή. «Δεν τους αξίζει να ζουν μετά τα τερατώδη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει και που διαπράττουν συνεχώς εναντίον των κρατουμένων μας», είπε.

Κρεμλίνο: Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες η αντιμετώπιση των Ουκρανών

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πάντως ότι οι Ουκρανοί που «παραδόθηκαν» στο εργοστάσιο χάλυβα Αζόφσταλ θα τύχουν αντιμετώπισης «σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες», κάτι που σύμφωνα με τη Μόσχα, είχε εγγυηθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι αμυνόμενοι στη Μαριούπολη άλλαξαν την πορεία του πολέμου αντέχοντας επί 82 ημέρες, δήλωσε στο μεταξύ ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την απομάκρυνση περισσότερων ανθρώπων από το χαλυβουργείο Azovstal, το τελευταίο προπύργιο άμυνας, ήταν δύσκολες, αλλά υπήρχε ελπίδα πως θα ήταν επιτυχείς.

Με πληροφορίες από REUTERS