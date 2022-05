Μητσοτάκης – Μπάιντεν Λευκός Οίκος: Εξαιρετικό κλίμα, τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ αποτυπώθηκε κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζο Μπάιντεν είχαν μια ουσιαστική συζήτηση στο Οβάλ Γραφείο και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε συναντίληψη σε μια σειρά από θέματα που συζητήθηκαν. Όπως αναφέρουν πηγές τέθηκαν επί τάπητος όλα τα διμερή και περιφερειακά ζητήματα σε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ενεργειακό και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από τις τιμές του φυσικού αερίου, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μπάιντεν είναι βαθύς γνώστης των εξελίξεων στην περιοχή και αυτό αποτυπώθηκε κατά την συζήτηση που έγινε. Η ελληνική πλευρά έβαλε στο τραπέζι τους κινδύνους που απορρέουν για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προκλητικότητα της Τουρκίας, ενώ όσον αφορά το αίτημα της Άγκυρας για αναβάθμιση των F-17 σημείωναν με νόημα ότι υπάρχουν «πράγματα που λέγονται δημόσια και πράγματα που καλύτερα να μένουν πίσω από κλειστές πόρτες», ενώ παρέπεμπαν στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης για να δείξει το μέγεθος της τουρκικής παραβατικότητας και του αναθεωρητισμού που διακατέχει την Άγκυρα παρουσίασε στον κ. Μπάιντεν χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας». Παράλληλα σημείωσε προς τον Αμερικανό πρόεδρο ότι τουρκικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο πετώντας πάνω από κατοικημένα νησιά με τους όποιους κινδύνους εγκυμονεί αυτή η πρακτική. «Είναι πλέον σαφές πως άπαντες αντιλαμβάνονται πως ο επεκτατισμός και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν θέση σε ένα παγκόσμιο σκηνικό που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο» σημείωναν μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα αγοράς F-35 όπως αποκάλυψε ο κ. Μητσοτάκης και λίγο μετά την συνάντηση κατά την δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το ελληνικό αίτημα για την απόκτηση μίας μοίρας αεροσκαφών πέμπτης γενιάς αναμένεται να κατατεθεί επισήμως μέσα στο καλοκαίρι με σκοπό να αποκτηθούν το 2028. «Πρέπει να προγραμματίζουμε την αμυντική ενίσχυση της χώρας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», σημείωναν πηγές και τόνιζαν ότι τότε θα υπάρχουν και τα δημοσιονομικά περιθώρια για την αγορά τους. Η κυβέρνηση επιθυμεί να συνδυάσει την απόκτηση των F-35 με την επένδυση που σχεδιάζει η Lockheed Martin στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Επίσης, συζητήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να υπάρξει διευκόλυνση στην χρηματοδότηση της αγοράς.

Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης ήταν η ενεργειακή κρίση. Όπως μεταδίδουν πηγές υπήρξε συναντίληψη μεταξύ των δύο ηγετών για την ανάγκη παρέμβασης στις τιμές του φυσικού αερίου μέσω της επιβολής πλαφόν ώστε να υπάρξει μείωση. Κοινός τόπος υπήρξε και για την χρησιμότητα προς αυτή την κατεύθυνση μιας κοινής στάσης ΕΕ – ΗΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή θετικά αναμένεται να συμβάλει ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ των δύο χωρών. Εξ ου και εξουσιοδοτήθηκαν ο Νίκος Τσάφο, που σύμφωνα με πληροφορίες ορίζεται ειδικός σύμβουλος του Έλληνα πρωθυπουργού στα θέματα ενέργειας, και του Έρικ Χοκστάιν, συμβούλου του προέδρου Μπάιντεν στα θέματα ενεργείας να εργαστούν στενά.

«Για να κρατηθεί αρραγές το μέτωπο κατά της ρωσικής εισβολής θα πρέπει να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Ελλάδα το έχει κάνει ήδη με μεγάλο θάρρος επιστρατεύοντας κονδύλια από τον εθνικό προϋπολογισμό, αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει πως δεν δραστηριοποιούμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, που επιβεβαιώνουν πως η Αθήνα αναμένει την υποβολή των σχετικών προτάσεων από την Κομισιόν.

Στην στενότερη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας ιδιαίτερη αξία έχει η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό κόμβο που θα μεταφέρει αέριο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και παράλληλα με την δημιουργία και επέκταση ανάλογων μονάδων στη χώρα η Ελλάδα να αποτελέσει πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη και να επιταχύνει την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Ανάρτηση για τη χθεσινή δεξίωση που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού έκανε πριν λίγη ώρα στο Twitter o Αμερικανός πρόεδρος. «Ήταν τιμή μου που υποδέχτηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η συνεργασία, και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη μας είναι πιο ισχυρές από ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβάνοντας μια φωτογραφία του ίδιου και της συζύγου του, Τζιλ Μπάιντεν, με το ζεύγος Μητσοτάκη από τη χθεσινή βραδιά.

Στη χθεσινή δεξίωση, ο Μπάιντεν επανέλαβε πως οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες βρίσκονται στο απόγειο και τόνισε πως είναι μια σημαντική περίοδος για να εδραιώσουμε τις σχέσεις μας και εξέφρασε την ελπίδα να συνεχισθεί η στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες τονίζοντας πως αδημονεί να συνεχίσει τις συνομιλίες με τον Ελληνα πρωθυπουργό και στην Ελλάδα.

