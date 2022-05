Έκβαση πολέμου στην Ουκρανία: Πρώην Ρώσος διοικητής προειδοποιεί για την κατάληξη

H αφήγηση των ρωσικών κρατικών ΜΜΕ για τον ένδοξο πόλεμο στην Ουκρανία καταρρίφθηκε χθες το βράδυ από έναν συνταξιούχο συνταγματάρχη, που έδωσε μια ειλικρινή εκτίμηση της κατάστασης. Ο Μιχαήλ Κονταρένοκ, πρώην διοικητής αεράμυνας και απόφοιτος μερικών από τις κορυφαίες στρατιωτικές σχολές της Σοβιετικής Ένωσης, παραβρέθηκε χθες σε ένα talk show της Ρωσίας από όπου προειδοποίησε πως ο πόλεμος πηγαίνει άσχημα και είναι πιθανό να χειροτερέψει, και πως η πυρηνική δολιοφθορά – πέρα από το να είναι απειλητική – στην πραγματικότητα «φαίνεται αρκετά αστεία». Η Ουκρανία, είπε, σύντομα θα έχει κινητοποιήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο στρατιώτες που θα εκπαιδευτούν από τη Δύση και θα εξοπλιστούν με σύγχρονα όπλα, έτοιμοι να πολεμήσουν και να πεθάνουν για να προστατεύσουν την πατρίδα τους από τη Ρωσία.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk

Κι ενώ η παρουσιάστρια της εκπομπής Όλγα Σκαμπέγιεβα προσπάθησε επανειλημμένα να τον διακόψει λέγοντας πως ο στρατός αυτός θα αποτελείται κυρίως από στρατεύσιμους, ο Κονταρένοκ επέμεινε πως ο τρόπος στρατολόγησης ενός στρατού είναι άσχετος – αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η προθυμία να πολεμήσει, και η Ουκρανία «σκοπεύει να πολεμήσει μέχρι τέλους». Επίσης πρόσθεσε πως η θέση της Ρωσίας στην παγκόσμια σκηνή δεν είναι καλύτερη, επισημαίνοντας πως «βρισκόμαστε σε πλήρη γεωπολιτική απομόνωση και ότι, όσο κι αν δε θέλουμε να το παραδεχτούμε, σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος είναι εναντίον μας. Από αυτή την κατάσταση είναι που πρέπει να βγούμε».

Οι παρατηρήσεις του Κονταρένοκ, που μεταδόθηκαν σε εκατομμύρια Ρώσους, οι οποίοι μέχρι τώρα ακούνε μόνο για την υπεροχή του στρατού τους και την αδυναμία της Ουκρανίας, σηματοδοτούν μια μεγάλη ρήξη με την κρατικά εγκεκριμένη αφήγηση. Μιλώντας στο βραδινό talk show της Σκαμπέγιεβα – η οποία ακολουθεί αυστηρά τη γραμμή του Κρεμλίνου, ο Κονταρένοκ προέτρεψε τους συναδέρφους του να απεξαρτηθούν από τα «πληροφοριακά ηρεμιστικά» και να δουν αντικειμενικά την κατάσταση.

Πρώτα απ’ όλα είπε, οι φήμες περί «ηθικής και ψυχολογικής κατάρρευσης στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες φέρονται να βρίσκονται στα πρόθυρα κάποιου είδους κρίσης ηθικού» είναι «για να το θέσουμε ήπια, ψευδείς». «Η κατάσταση είναι πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε θέση να εξοπλίσουν ένα εκατομμύριο ανθρώπους» πρόσθεσε, οι οποίοι θα εξοπλιστούν με δυτικά όπλα και θα εκπαιδευτούν πώς να τα χρησιμοποιούν από στρατούς που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. ‘Έτσι, ένα εκατομμύριο ένοπλοι Ουκρανοί στρατιώτες πρέπει να θεωρηθεί ως μια πραγματικότητα του πολύ κοντινού μέλλοντος» τόνισε.

Αποκρούοντας τις αντιρρήσεις της Σκαμπαγιεβα ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους άνδρες θα είναι στρατεύσιμοι, επέμεινε ότι αυτό που πραγματικά έχει σημασία δεν είναι το πώς στρατολογείται ένας στρατός, αλλά η προθυμία του να πολεμήσει. «Η επιθυμία να προστατεύσει κανείς την πατρίδα του, με την έννοια που υπάρχει στην Ουκρανία, υπάρχει πραγματικά εκεί, σκοπεύουν να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο άνδρα» είπε. «Τελικά η νίκη στο πεδίο της μάχης καθορίζεται από ένα υψηλό επίπεδο ηθικού του προσωπικού, το οποίο θα πεθάνει για τις ιδέες για τις οποίες είναι διατεθειμένο να πολεμήσει».

