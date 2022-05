Νίκη Ουκρανίας Eurovision 2022: Ένα δυνατό μουσικό boost

Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision 2022 η Ουκρανία! Το κοινό ουσιαστικά με 439 πόντους έδωσε τη νίκη στην Ουκρανία η οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ενώ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση τους τελευταίους τρεις μήνες με την Ρωσία να έχει εισβάλλει στα εδάφη της. Η Ουκρανία συμμετείχε στο διαγωνισμό της Eurovision 2022 με το συγκρότημα Kalush Orchestra και το τραγούδι Stefania που είχε γραφτεί για τη μητέρα του τραγουδιστή, αλλά με τον πόλεμο να ξεσπά στη χώρα στο τραγούδι δόθηκε άλλο νόημα και είναι ουσιαστικά αφιερωμένο στη μητέρα πατρίδα.

Στην ψηφοφορία των επιτροπών η Ουκρανία ήρθε στην τέταρτη θέση και ενώ η νίκη εικαζόταν ότι θα κριθεί ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία και την Ισπανία που είχαν μαζέψει τις περισσότερες ψήφους από τις επιτροπές, τελικά το κοινό έβαλε τα πράγματα στη θέση τους δίνοντας ξεκάθαρα τη νίκη στην Ουκρανία.Μια σπουδαία νίκη, με έντονο συναίσθημα, αφού η Ευρώπη, οι χώρες που συμμετέχουν στη Εurovision, το κοινό που ψήφισε από τα σπίτια του έδωσε χωρίς αμφιβολία και με διαφορά τη νίκη στην Ουκρανία.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vPbOdfzKx9

Tweet για τη νίκη της Ουκρανίας έκανε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν:

«Συγχαρητήρια #KalushOrchestra και Ουκρανία για τη νίκη στη #Eurovision

Απόψε το τραγούδι σας κέρδισε τις καρδιές μας.

Γιορτάζουμε την νίκη σας με όλο τον κόσμο.

Η Ευρώπη είναι μαζί σας».

Ζεστάνατε τις καρδιές μας, φίλοι μας #Eurovision 💛💙…

και έχει μεγάλη σημασία για μας αυτή την περίοδο💔

στέλνουμε την αγάπη μας και την υποστήριξή μας στους γενναίους ελεύθερους υπερασπιστές του Azovstal και στην πρώτη γραμμή.

Συγχαρητήρια KALUSH Orchestra 🏆🇺🇦».

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision

Tonight your song won our heart.

We are celebrating your victory all over the world.

The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022