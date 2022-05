Μαρκ Άντονι – Νάντια Φεριέρα: Αρραβωνιάστηκε ο διάσημος μουσικός

Τρεις μήνες αφότου δημοσιοποίησαν τη σχέση τους, ο Μαρκ Άντονι και το μοντέλο Νάντια Φεριέρα, αρραβωνιάστηκαν. Ο 53χρονος μουσικός και η 23χρονη πρώην διαγωνιζόμενη «Μις Υφήλιος», ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στο εστιατόριο Sexy Fish στο Μαϊάμι και η Φερέιρα δημοσίευσε στο Instagram της, μια φωτογραφία με το μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι πέρασε τη μέρα στο Μαϊάμι με φίλους πριν από το πάρτι, δείπνησαν και γλέντησαν σε ένα σκάφος, απολαμβάνοντας ένα πλούσιο δείπνο με σούσι, στρείδια και χαβιάρι. «Αλλά η έκπληξη ήρθε στο τέλος του δείπνου, όταν η Νάντια, φορώντας ένα κολλητό λευκό φόρεμα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο IG της που παρουσίαζε ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων με τη λεζάντα “Engagement Partyyy” με ένα emoji δαχτυλίδι», ανέφερε μία πηγή στο People.

Τρεις γαμοι

Μέχρι τώρα, o τραγουδιστής του «I Need You To Know» έχει παντρευτεί τρεις φορές. Το 2000, ο Άντονι παντρεύτηκε με την ηθοποιό Νταγιανάρα Τόρες, με την οποία έχει δύο γιους. Μετά από τέσσερα χρόνια παντρεύτηκε την Τζένιφερ Λόπεζ, αποκτώντας τα δίδυμα Μαξ και Εμ. Στη συνέχεια, ο ακολούθησε ο γάμος με το μοντέλο Σάννον ντι Λίμας, το 2014. Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια μετά και οριστικοποίησε το διαζύγιο, το 2017.