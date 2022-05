Κρις Ροκ για χαστούκι: Όποιος λέει «τα λόγια πονάνε» δεν έχει χτυπηθεί στο πρόσωπο

Ο Αμερικανός κωμικός Κρις Ροκ άνοιξε την πρώτη του παράσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ με ένα αστείο για το χαστούκι που δέχθηκε από τον ηθοποιό Will Smith. Στην τελετή των Όσκαρ πριν από έξι εβδομάδες, ο Smith ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ, όταν ο κωμικός αστειεύτηκε για την κόμμωση της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, η οποία έχει ξυρίσει τα μαλλιά της λόγω αλωπεκίας. Σύμφωνα με αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς ανέβηκε στη σκηνή στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στις 12 Μαΐου, ο Ροκ είπε: «Είμαι εντάξει, αν αναρωτιόταν κανείς. Ανέκτησα το μεγαλύτερο μέρος της ακοής μου και προσπαθώ να κάνω ένα αξιοπρεπές σόου».

Εξηγώντας ότι δεν είχε σκοπό να αφιερώσει άλλο χρόνο της παράστασής του στο περιστατικό, πρόσθεσε: «Ο κόσμος περιμένει από μένα να μιλήσω για ***, δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτά τώρα, θα φτάσω σε αυτά τελικά. Στο Netflix». Ωστόσο για άλλη μια φορά έκανε νύξη, ανέφερε πόσο εύκολα προσβάλλονται οι άνθρωποι, λέγοντας: «Όποιος λέει ‘τα λόγια πονάνε’ δεν έχει χτυπηθεί ποτέ στο πρόσωπο».

Μετά την αντιπαράθεση τον Μάρτιο, ο Smith ζήτησε συγγνώμη και παραιτήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών την 1η Απριλίου. Στις 8 Απριλίου, η Ακαδημία αποφάσισε να απαγορεύσει στον Γουίλ Σμιθ να παρευρίσκεται σε τελετές απονομής των Όσκαρ για τα επόμενα 10 χρόνια. Η μητέρα του Ροκ, Ρόουζ, είπε πρόσφατα ότι αισθάνθηκε ότι ο Σμιθ την πλήγωσε σωματικά όταν χαστούκισε τον γιο της. «Όταν πληγώνεις το παιδί μου, με πληγώνεις» είπε.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz

— Movies (@moreoffilms) March 28, 2022