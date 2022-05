Ουκρανία Eurovision 2022: Ο παρουσιαστής σχολίαζε από καταφύγιο στο Κίεβο

Μία ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2022, όταν ο σχολιαστής της Ουκρανίας,Τιμούρ Μιροσνιτσένκο εμφανίστηκε να κάνει μετάδοση από ένα καταφύγιο στο Κίεβο. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν είδε τον Τιμούρ Μιροσνιτσένκο να σχολιάζει τη Eurovision μέσα από ένα δωμάτιο σε κάποιο υπόγειο. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν ο Μιροσνιτσένκο διακρίνεται να κάθεται σε ένα μικρό γραφείο περιτριγυρισμένο από κάμερα, φώτα και πολλά καλώδια.

O Τιμούρ Μιροσνιτσένκο πανηγυρίζει κατά την ανακοίνωση της βαθμολογίας του κοινού.

Ukraine's #Eurovision commentator Timur Miroshnychenko worked from a bomb shelter for the semi-final – he's there again tonight. https://t.co/ajZfjNpheV pic.twitter.com/aVAbeyQtzB

TV presenter and commentator of "Eurovision-2022" Timur Miroshnychenko during the announcement of the winner of the contest!

Слава Україні!💙💛🇺🇦#StandWithUkraine #UkraineWillWin #Ukraine #Україна #Mariupol #Azovstal #Azov pic.twitter.com/eboiAn2OXU

— Tata Tedoradze (@TataTedoradze1) May 15, 2022