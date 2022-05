Ρίτα Χέιγουορθ – Τζίλντα: Ένας αξεπέραστος μύθος

Αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην παραγωγή ειδώλων, sex symbol, από το Χόλιγουντ. Και συνάμα από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις λαμπερών σταρ που έζησε περισσότερο μέσα στη δυστυχία, την κακοποίηση, που δεν γεύτηκε ποτέ τη δόξα της και είχε ένα οδυνηρό τέλος. Είναι η περίφημη, πλέον, Ρίτα Χέιγουορθ, το κορίτσι από το Μπρούκλιν που μπήκε στον χώρο του θεάματος, λόγω της απαράμιλλης ομορφιά της, ως μοντέλο pin up, έφτασε στην κορυφή του Χόλιγουντ, έκανε πέντε καταστροφικούς γάμους -μεταξύ των οποίων και με τον Όρσον Γουέλς- πολλές φορές πνιγόταν σε πελάγη αλκοόλ και πέθανε μοναχικά, αφού από σχετικά μικρή ηλικία έπασχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Η τραγική ιστορία τής ζωής της δημιούργησε έναν θρύλο, κυρίως μετά την απόσυρσή της από το σινεμά, πέρα και πάνω από το υποκριτικό της ταλέντο, που, κακά τα ψέματα, δεν ήταν ιδιαίτερο. Οι ερμηνείες της Χέιγουορθ ήταν απλοϊκές, χωρίς κανένα βάθος, που καλύπτονταν ως ένα σημείο από ικανότατους σκηνοθέτες, ενώ ακόμη και η κίνησή της, παρότι δεν ήταν ιδιαιτέρως ψηλή, ήταν άχαρη. Αυτό, όμως, που ήταν αδιαπραγμάτευτο πάνω της ήταν η απαστράπτουσα λάμψη της, τα σμιλεμένα χαρακτηριστικά τού προσώπου της, η αλαβάστρινη επιδερμίδα της, η ικανότητα ενός μοντέλου να παίρνει πόζες, που κλέβουν τη ματιά από την ηθοποιία. Ίσως γι’ αυτό και το καλύτερό της ήταν οι αφίσες των ταινιών και φυσικά τα εξώφυλλα.

Συμπληρώνοντας 35 χρόνια, από τον βασανιστικό θάνατό της, στις 14 Μαίου 1987, θα θυμηθούμε τις απίστευτες δυσκολίες της ζωής της, από τα μικράτα της, μέχρι τις εποχές δόξας, τις κακοποιητικές περιόδους που έζησε δίπλα στον πατέρα της και στους πέντε συζύγους της, αλλά και τις καλύτερες στιγμές της στο σινεμά.

Η Μαργαρίτα Κάρμεν Ντολόρες Κανσίνο, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε το 1918, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης από Ισπανό πατέρα, έναν χορευτή του φλαμένκο, τον Εντουάρντο Κανσίνο, και μητέρα την Αμερικανίδα ηθοποιό Βόλγκα Χέιγουορθ. Τα μαρτύρια ξεκίνησαν από την παιδική της ηλικία, όταν ο βάναυσος πατέρας της την ανάγκασε να ξεκινήσει μαθήματα χορού από τριών ετών. Η παιδική της ζωή ήταν μόνο πρόβες, αν και, όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια, δεν της άρεσε ο χορός και ίσως για αυτό ποτέ δεν άφησε το υποσυνείδητό της να μπει στο κορμί της ο ρυθμός.

Πριν πάει στο γυμνάσιο, αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο, για να γίνει η παρτενέρ του πατέρα της, απ’ τον οποίο έτρωγε πολύ ξύλο, όταν δεν τον υπάκουε. Χόρευαν σε πλοία για χαρτοπαίχτες, σε άθλια καζίνο του Μεξικού. Και όλα αυτά δεν ήταν τίποτα, μπροστά σε αυτά που αποκάλυψε χρόνια μετά ο Όρσον Γουέλς, για τον πατέρα-τέρας. Ο Εντουάρντο, που την παρουσίαζε ως… σύζυγό του, για να αποφεύγει και τον νόμο που απαγόρευε την παιδική εργασία, το απόγευμα την κακοποιούσε σεξουαλικά και το βράδυ χόρευε μαζί της…

Η Ρίτα θα ξεφύγει από τα νύχια του πατέρα της και το 1937 θα παντρευτεί, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, έναν απατεωνίσκο, τον Έντουαρντ Τσαρλς Τζάντσον, που της παρουσιάστηκε ως Τεξανός πετρελαιάς, ενώ ήταν ένας πωλητής αυτοκινήτων! Ο Τζάνστσον την έπεισε να γίνει ο προσωπικός της μάνατζερ, αλλά αποδείχθηκε ο χειρότερος από τους πέντε άνδρες που παντρεύτηκε. Είναι αυτός που την ανάγκασε να αλλάξει, με επώδυνο τρόπο, κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου της. Φυσικά, ήταν κι αυτός βίαιος, ξεσπώντας πάνω της όταν του αρνιόταν να πάει με άλλους άνδρες. Μάλιστα, δεν δίστασε να προτείνει στον διευθυντή τής Columbia να κοιμηθεί μαζί της για να την προωθήσει. Συμβόλαιο που, τελικά, υπέγραψε ως Χέιγουορθ, ακόμη μια ιδέα του Τζάνστσον.

Το 1939 θα κάνει την πρώτη της σημαντική εμφάνιση, στο δράμα του Χάουαρντ Χοκς “Μόνο οι Άγγελοι έχουν Φτερά”, δίπλα σε Κάρι Γκραντ και Τζιν Άρθουρ. Θα ακολουθήσει το μιούζικαλ “Ποτέ Δεν θα Πλουτίσεις” με τον Φρεντ Αστέρ και η κλασική ρομαντική περιπέτεια “Αίμα και Άμμος” με τον Τάιρον Πάουερ, που την έκαναν φίρμα και εξώφυλλο στο Time. Ένα εξώφυλλο που έγινε αφίσα σε εκατομμύρια τοίχους πάνω από τα κρεβάτια εφήβων. Όμως, η μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν το πολυπόθητο διαζύγιο που θα έπαιρνε επιτέλους από τον άνδρα της το 1942, αφού του έδωσε ένα σεβαστό ποσό κι ενώ την είχε απειλήσει ότι θα της χαρακώσει το πρόσωπο.

